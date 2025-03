Empresários cearenses surpreendem-se com números da Califórnia

Nesta segunda-feira, na hora do almoço, 20 empresários do agro e da indústria do Ceará reuniram-se, por um par de horas, com o professor italiano Daniele Zaccaria, Phd especialista em administração de água para irrigação da Universidade da Califórnia Davis (campus da cidade de Davis). Ele revelou que, enquanto o PIB brasileiro é de R$ 12 trilhões, o da Califórnia é de R$ 21 trilhões.

A Califórnia, ele informou, é um estado norte-americano essencialmente agrícola, que – graças à tecnologia, à inovação e à pesquisa – “procura produzir mais com menos área de terreno e menos água”. Mas ele revelou que, neste momento, a agricultura californiana, assim como a de todos os Estados Unidos, enfrenta um problema: o da falta de mão de obra. A existente, quase toda formada por imigrantes latino-americanos, está em casa, “escondida, com medo da deportação”.

Daniele Zaccaria cumpre em Fortaleza uma agenda intensa: visitou a Escola de Agronomia da Unibversidade Federal do Ceará (UFC), a Federação das Indústrias (Fiec). Na véspera, o domingo, ele esteve em Quixeré, percorrendo as áreas irrigadas do Distrito de Irrigação Jaguaribe-Apodi (Dirja), do qual recolheu positiva impressão.

Hoje, na conversa com os empresários cearense da indústria e da agropecuária – entre os quais estavam Amílcar Silveira, presidente da Faec;,Cristiano Maia, Tom Prado, Rita Grangeiro, Candice Rangel, Gentil Linhares, Raimundo Delfino Filho, Jorge Parente, João Teixeira e Adauto Farias – o professor Zaccaria disse que, na Universidade da Califórnia, “há dois tipos de professor: o da sala de aula, que ministra a teoria, e do campo, que faz as pesquisas e leva e transmite conhecimento técnico ao produtor rural”.

Para a área rural, o campus de Davis da University of California tem 750 professores e 40 departamentos. Lá, as prefeituras dos municípios contam 57 pesquisadores que atuam de forma autônoma, ou seja, é a universidade que decide o que fazer e como fazer para melhorar a produção e produtividade agrícola, sem interferência da autoridade municipal ou estadual.

“E as pesquisas se desenvolvem de acordo com o interesse das empresas produtoras”, disse o professor Daniele Zaccaria, acrescentando que o objetivo da universidade é “ajudar o pequeno produtor a crescer”.

No final de sua palestra, toda ela pronunciada em inglês com tradução do jovem empresário Fernando Grangeiro Filho, o professor Zaccari surpreendeu o auditório ao revelar que, no subsolo da Califórnia, há um oceano de água doce cujo volume é estimado em 900 bilhões de metros cúbicos (todo o volume acumulado na superfície, isto é, nos açudes do Ceará é de 18,5 bilhões de metros cúbicos).

E disse mais: 41% da água consumida pelos californianos o são pela atividade agrícola e 49% pelas atividades que têm a ver com o meio ambiente.

O professor Daniele Zaccaria foi aplaudido com entusiasmo pelos empresários cearenses.