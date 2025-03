Melão cearense chegará ao disputado mercado do Golfo Pérsico

Tornaram-se parceiras a cearense Itaueira Agropecuária, grande produtora e exportadora brasileira de melão, com fazendas de produção no Ceará, Piauí e Bahia, e a MBR Company, uma das principais empresas do país especializadas na exportação de frutas frescas produzidas no Brasil.

Por meio da parceria, as duas empresas combinarão excelência na produção e expertise na exportação para a construção de uma carteira qualificada de importadores em diversas partes do mundo. E para a apresentação de um produto diferenciado e de alta qualidade para distribuidores, varejistas e consumidores finais.

O objetivo da parceria é, imediata e inicialmente, expandir a presença do Melão Rei, produzido pela Itaueira, junto aos seis estados que integram o Conselho de Cooperação do Golfo (GCC, na sigla em inglês), organização de integração econômica do Golfo Pérsico, os quais são os seguintes: Omã, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Bahrein e Kuwait.

A Itaueira já exporta para os mercados da União Europeia, Reino Unido e Canadá, nos quais centrará, também, o seu foco neste ano. A partir de2026, o mercado dos Estados Unidos voltará a ser atendido pela empresa cearense.

Como se observa, a Itaueira retoma sua presença no mercado externo e, para dar suporte à demanda gerada por essa planejada expansão internacional, a empresa está ampliando suas operações em 20%, passando a produzir em uma área total de 3 mil hectares, dos quais 1.500 localizados no Ceará, onde, a partir do próximo mês de maio, reiniciará sua produção de melão. Como na cultura do melão um hectare representa a abertura de um novo emprego, a Itaueira está abrindo, na geografia cearense, mais 1.500 empregos formais.

Em meados de agosto, a safra 2025/2026 de melão da Itaueira começará a ser colhida e exportada, pelos portos de Pecém e Fortaleza, para os consumidores canadenses, europeus, britânicos e árabes. A exportação para os países da União Europeia e do Reino Unido foi retomada há vários meses graças à produção das fazendas da Itaueira no Piauí e na Bahia, o que significa dizer que o melão Rei da Itaueira está de volta ao disputado mercado do Velho Mundo.

A parceria estratégica da Itaueira com a MDR Company tem como objetivo levar seu melão Rei aos países do Golfo Pérsico. Trata-se de um produto que absorve grandes investimentos em tecnologia, inovação e qualidade no setor de exportação de frutas premium, como diz à coluna o empresário Tom Prado, CEO da empresa, fundada por seu pai, Carlos Prado.

Produtora de melão, melancia, pimentões coloridos, mel de abelha, camarão, sucos e polpas de frutas com as marcas Rei, Cepi, Gaia e Magali, a Itaueira utiliza método próprio de plantio, incluindo técnicas de preparo do solo, plantio, irrigação, fertilização, colheita e pós-colheita, higienização e treinamento de pessoal, adotando sempre que possível o uso da automação e da mecanização agrícolas, para colher produtos de qualidade para os mercados nacional e estrangeiro.

Segundo Tom Prado, a Itaueira está comprometida com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente, objetivos constantes da empresa, que, além das fazendas no Piauí, Ceará e Bahia, tem, também, no Rio Grande do Norte, uma de produção de camarão, o que quer dizer que a empresa produz alimentos durante o ano todo.

A MBR Company, por sua vez, é uma organização comercial exportadora fundada em 2004 e que se consolidou como uma das principais empresas especializadas na exportação de frutas frescas do Brasil.

A empresa está baseada em São José dos Campos (SP), estrategicamente localizada nas proximidades do aeroporto de Guarulhos, e conta com um escritório comercial em Barcelona, na Espanha, para estar mais próxima dos principais mercados compradores.

A MBR Company atende, principalmente, redes de supermercados e distribuidores presentes em mais de 20 países com destaque para mercados da União Europeia, Oriente Médio, América do Norte e mais recentemente Ásia, aos quais fornece uma grande cesta de frutas do Brasil incluindo limão, mamão papaya, manga, uva, abacate, gengibre, caqui, figo, melão e melancia.

PROCURADORA DO ALPHAVILLE ATRASA CARTÓRIO DE EUSÉBIO

Pequenos empresários cearenses, leitores desta coluna e donos de lotes no belo projeto da cidade inteligente Alphaville Eusébio, que avança na velocidade do frevo, fazem apelo à procuradora da empresa no sentido de que compareça, o mais rapidamente que puder, ao Cartório de Registro de Imóveis de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, para cumprir uma simples formalidade: assinar as escrituras de compra e venda que estão prontas há vários dias, aguardando a firma da executiva.

Os que venderam os lotes querem receber o dinheiro de quem os comprou. Estes, todavia, só podem efetuar o pagamento quando as respectivas escrituras estiveram assinadas pelas três partes – a terceira, como anuente, é exatamente o Alphaville por meio de sua procuradora.