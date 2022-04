Empresa espanhola fabricará farinha de peixe no Ceará

Nesta sexta-feira, 29, e amanhã, sábado, 30, o secretário Executivo do Agronegócio do governo do Ceará, Sílvio Carlos Ribeiro, cumpre agenda de visitas a grandes empresas e empresários do setor pesqueiro da Galícia, no litoral Noroeste da Espanha, uma das quais pretende instalar, em São Gonçalo do Amarante, uma indústria para produzir farinha de peixe para os mercados interno e externo.

A empresa que construirá uma fábrica de farinha de peixe no Ceará está localizada na cidade de Boiro, na Galícia, e seu projeto será executado em parceria com a Robinson Crusoé, empresa espanhola instalada e em operação em São Gonçalo do Amarante, cuja unidade industrial beneficia atum e sardinhas, que são exportados e também comercializados no mercado interno brasileiro.

Na manhã de hoje, esta coluna conversou com o secretário Sílvio Carlos Ribeiro, que confirmou as informações e, ainda, adiantou outra: amanhã, ele irá à região de Proba del Caramiñal, na geografia galega, onde há cultivos de ostras e mariscos, área de interesse da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, cujo titular, Francisco Maia Júnior, tem incentivado experiências de maricultura no litoral cearense.

Ainda amanhã, ele visitará uma empresa pesqueira localizada nas cercanias da cidade do Porto, no Norte de Portugal, onde ele está hospedado desde ontem, quando chegou lá procedente de Barcelona (um par de horas de automóvel, em autoestrada, separa o Porto da região da Galícia).

A agenda do executivo cearense foi elaborada pelo consultor português Miguel Marques, que tem estreita ligação com a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), atuando diretamente com os projetos que dizem respeito à Economia do Mar.

Sílvio Carlos Ribeiro retornará domingo à noite a Fortaleza.

AÇUDE PACAJUS ESTÁ SANGRANDOI

Desde a madrugada desta sexta-feira, 29, está vertendo (sangrando, no linguajar cearensês) o açude Pacajus, maior reservatório do Sistema Metropolitano de Fortaleza.

O Pacajus está vertendo porque alccançou sua capacidade máxima de represamento, que é de 240 milhões de metros cúbicos de água.

Com o vertimento, o rio Choró, barrado pelo Pacajus, passa a correr à jusate, de margem à margem, até sua voz entre Beberibe e Cascavel.