Embraer voa em céu de Brigadeiro: entregou 206 aviões em 2024

Terceira maior fabricante de aviões do mundo e uma das líderes globais da indústria aeroespacial, a Embraer entregou 75 aeronaves no quarto trimestre de 2024 – ou seja, 27% a mais do que as entregas registradas no segundo trimestre, quando 59 aviões foram entregues.

Durante o ano todo de 2024, a Embraer entregou 206 aviões, o que significa 14% acima das 181 aeronaves entregues em 2023.

Com 31 entregas nos últimos três meses, a Aviação Comercial chegou a 73 novas aeronaves em 2024, ou seja, no teto das estimativas revisadas e dentro das estimativas originais.

Enquanto isso, a Aviação Executiva foi responsável pela entrega de outros 44 jatos no quarto trimestre do ano passado 4T24 e pelo total de 130 entregas durante todo o ano.

Na comparação com 2023, o crescimento foi de 14% na aviação comercial e de 13% na aviação executiva.

O setor de Defesa & Segurança também superou o resultado do quarto trimestre de 2023, com a entrega de 3 novos aviões multimissão C-390 Millennium em 2024 contra 2 em 2023.