Em 2024, Ceará terá só 4% do Orçamento para investimento. É muito pouco.

Todas as atenções, olhares e ouvidos estão voltados para a triste guerra que se trava em Israel. Mas sobra um pouco de tempo para acompanhar os atos e fatos ligados ao desenvolvimento do Estado do Ceará, um dos quais diz respeito à proposta da Lei de Meios que o Poder Executivo está nesta semana encaminhando ao Legislativo.

O Palácio da Abolição anunciou que o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2024, assinado pelo governador Elmano de Freitas, prevê receitas e despesas equilibradas no próximo exercício. As duas colunas deverão fechar na casa dos R$ 37,3 bilhões, o que significará um incremento de 2% em relação ao PLOA do exercício financeiro deste ano de 2023.

Esta coluna repete, a seguir, o trecho do comunicado com o qual o Governo do Estado tornou pública estes números:

“A mensagem assinada pelo governador detalha como será aplicado o montante de recursos em 2024: 64% serão destinados ao Orçamento Fiscal, fatia que corresponde a cerca de R$ 23,9 bilhões.

“A Seguridade Social terá 32% do Orçamento de 2024, somando aproximadamente R$ 12 bilhões.

“Já os investimentos das empresas estatais não dependentes deverão corresponder a 4% do Orçamento, totalizando R$ 1,3 bilhões.”