Em setembro, empresas levantaram R$ 57 bi no mercado de capitais

Esse conteúdo é apoiado por:

No último mês de setembro, as empresas brasileiras levantaram R$ 57,1 bilhões no mercado de capitais em setembro, o maior volume registrado no ano, com um crescimento de 23,1% na comparação com o mesmo mês de 2022, de acordo com os dados da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).

No acumulado dos primeiros nove meses do ano, o total de emissões chegou a R$ 290,5 bilhões, o que corresponde a uma redução de 28% em relação a igual período do ano passado.