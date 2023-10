Salmito diz que SDE tem plano estratégico que contempla a Tecnologia e Inovação

Esse conteúdo é apoiado por:

Informa o secretário do Desenvolvimento Econômico (SDE) do Governo do Ceará, Salmito Filho, que o Plano Estratégico de sua pasta contempla “três pilares, sendo um deles exatamente a economia da inovação tecnológica”.

Ele encaminhou mensagem em que posiciona a SDE em relação à matéria que aborda as reclamações dos empresários do setor da Tecnologia da Informação (TI) na opinião dos quais a área de Ciência e Tecnologia do governo estadual está à deriva.

Eis, na íntegra, a mensagem do secretário Salmito Filho:

“Registro para você que existe uma proposta de plano estratégico da SDE - Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará já pronta, para 2023 a 2026, construída com critérios e participação:

“1. Partimos do planejamento estratégico da antiga SEDET 2019 a 2022 (para não ter descontinuidade);

“2. Partimos também do programa de governo do então candidato Elmano de Freitas;

“3. Partimos também do plano estratégico Ceará 2050;

“4. Partimos também de documentos recebidos e da escuta que tivemos na equipe de transição em novembro e dezembro de 2022;

“5. Construção participativa efetiva das entidades que representam o setor produtivo da iniciativa privada (com vários encontros nas sedes de tais entidades, na SDE e com escolhas por parte das entidades do setor produtivo inclusive com votações para escolher as prioridades);

“6. Acolhemos as propostas recebidas nos encontros do PPA participativo nas quatorze regiões de planejamento do Estado do Ceará;

“7. Reenviamos à Seplag - Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará – as diretrizes da proposta de Plano Estratégico do Desenvolvimento Econômico 2023 a 2026 para compor o PPA que se encontra na Assembleia Legislativa para mais discussão e deliberação dos deputados estaduais, legítimos representantes da população cearense;

“8. Apresentamos a proposta de Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico do Ceará 2023/2026 para a superintendência do BNB no Ceará para alinhar com o plano estratégico da referida superintendência para a política de créditos e com a participação de funcionários do BNB, empresários, reitores, secretária de turismo do Ceará e secretária de ciência e tecnologia do Ceará;

“9. No caso específico de Quixadá, em relação ao importante campus da UFC de Quixadá que é 100% na área de TIC, o governo Camilo aprovou a construção da “Estação Tecnológica”, ambiente de negócios para startups conectado com as universidades de Quixadá para desenvolver a partir do extraordinário potencial lá existente, essa proposta foi apresentada por mim ainda ao governo anterior na condição de deputado estadual, acolhida e em execução.

“Coloco-me à disposição com a governança da SDE para compartilhar em detalhes a proposta de Plano Estratégico para o Desenvolvimento Econômico do Ceará de 2023 a 2026 seguindo as determinações do governador Elmano de planejar com capacidade de escutar a sociedade e com a participação efetiva da sociedade cearense.

“Posso adiantar que a proposta de plano tem três pilares, sendo um dos três pilares exatamente a economia da inovação tecnológica, tendo como alicerce para os três pilares uma proposta inédita de governança interfederativa (que envolverá os municípios cearenses). Cordialmente e à disposição!”