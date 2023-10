Consignado: redução do teto do INSS derruba oferta de crédito aos aposentados

Esse conteúdo é apoiado por:

Em nota conjunta ao público, a Associação Brasileira de Bancos (ABBC) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) manifestam sua posição a respeito da relevante queda da oferta de crédito consignado para os aposentados.

Segundo a nota, a média de concessão mensal teve redução de R$7,3 bilhões para R$ 5,3 bilhões, de acordo com dados do Banco Central. A ABBC e a Febraban criticam o ministério da Previdência por essa redução na oferta do consignado.

Eis, a seguir, a íntegra da nota:

“É visível e meritório o esforço da equipe econômica do governo em adotar medidas para melhoria do ambiente de crédito, a exemplo da aprovação do Marco de Garantias e da implantação do Programa Desenrola.

“Numa direção oposta, o Ministério da Previdência, sem envolver o Ministério da Fazenda, insiste em diminuir, de forma artificial e arbitrária, o teto de juros do consignado do INSS, sem levar em conta qualquer critério técnico e a estrutura de custos, tanto na captação de funding, quanto na concessão de empréstimos para aposentados.

“Com essa postura, que não prestigia o diálogo e a análise técnica aprofundada de todas as variáveis que influenciam diretamente nos custos e nos riscos associados ao consignado do INSS, já há consequências críticas para os aposentados que o Ministro Lupi diz proteger:

“O volume de concessão, comparando-se o período de maio a agosto de 2022 com o mesmo período de 2023, caiu de R$ 29,3 bilhões para R$ 21,2 bilhões;

“A média de concessão mensal teve redução de R$ 7,3 bilhões para R$ 5,3 bilhões, de acordo com dados do Banco Central;

“Ou seja, 2 bilhões de reais a menos de crédito consignado na economia; uma queda anual de 27%;

“O volume de concessões médias mensais entre maio e agosto de 2023 é o menor desde 2018, quando atingiu R$ 5,5 bilhões;

“A própria Dataprev, cuja contabilidade difere da feita pelo BC, também registra uma redução da média de concessão mensal no período de maio a setembro de 12%, passando de *R$ 4,5 bilhões para R$ 4 bilhões;

“Queda na representatividade de contratações de novas operações (modalidade margem livre) de 84% para 30%;

“Redução de 35% na quantidade de operações com aposentados com + de 70 anos (oferecem mais risco);

“Fechamento de lojas de correspondentes bancários (canal responde por 40% da originação) e demissão de colaboradores;

“47% de queda, num só banco, de CEPs atendidos e 11% dos municípios.