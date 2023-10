Tecnologia da Informação: faltam lideranças no Ceará

Esse conteúdo é apoiado por:

Ampliou-se, de ontem para hoje, o debate em torno da necessidade de o Governo do Ceará, em parceria com a iniciativa privada, emprestar mais atenção ao setor da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), que, segundo opinião de empresários que atuam na área, caminha à deriva, ou seja, distante dos objetivos da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece).

Tendo levantado a questão, esta coluna recebeu, ao longo do dia de ontem, opiniões e comentários de leitores, de empresários e profissionais da TIC, para os quais falta, por exemplo, um banco oficial de dados acerca do que já existe no setor.

O secretário do Desenvolvimento Econômico, Salmito Filho, transmitiu mensagem, afirmando que o Plano Estratégico de sua pasta contempla o setor da Tecnologia e Inovação.