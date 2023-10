Evangelho de hoje, 6ª feira, dia 13/10/23 (Lc 11, 15-26)

Esse conteúdo é apoiado por:

Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio: Mas alguns disseram: 'É por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios.' Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: 'Todo reino dividido contra si mesmo será destruído; e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o Reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso; não o encontrando, ele diz: 'Vou voltar para minha casa de onde saí'. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai, e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E, entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes.'



Reflexão – O homem foi feito para cultivar relações saudáveis!

As advertências que Jesus nos faz neste Evangelho são uma motivação para que possamos cultivar no meio de nós bons relacionamentos, não nos deixando dividir, trabalhando contra nós mesmos. Em tudo o que quisermos construir aqui na terra, nos mais diversos projetos da nossa vida, os nossos planos poderão ruir se permitirmos que haja divisões entre aqueles que o executam. Por isso Jesus diz: “Todo reino dividido contra si mesmo será destruído”. Isto vale para todos os empreendimentos da nossa vida: familiares, sociais, espirituais. O homem foi feito para cultivar relações saudáveis e todo aqueles que estiverem em paz com os seus irmãos e irmãs, estarão em paz com Deus e consigo mesmos. Precisamos estar atentos às nossas ações para saber a quem estamos servindo. Podemos dizer que estamos fazendo alguma coisa em Nome de Deus, mas, na realidade, estarmos servindo ao demônio. Tudo o que fizermos para o bem do próximo, de coração e por amor a Deus, com certeza, será em função do reino dos céus. Mas, aquilo que fizermos em função de nós mesmos ou para atender apenas aos nossos interesses egoístas, estará passível de fracasso. O reino de Deus acontece no coração de quem está com Jesus e segue os Seus ensinamentos. O homem precisa ter o pensamento e a mente sempre ocupados com as coisas de Deus. Quando ficamos vagando no nada, damos brecha para que o mal se estabeleça. Que possamos nos deixar guiar completamente pelos ensinamentos de Jesus e pelo poder do Espírito para não permitir a intrusão de qualquer ideia ou pensamento que venha do inimigo. - Existe dentro de você algo que possa estar dividindo o seu modo de pensar com Deus ou com o inimigo de Deus? – Em nome de quem você tenta fazer as coisas? – Você não tem se equivocado nos seus projetos pensando que é pelo dedo de Deus que quer conseguir as coisas? – Você se sente interiormente preenchido pelo poder do Espírito Santo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO