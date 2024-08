Cimento Apodi adere ao voluntariado com ações sociais

Em comemoração ao Dia Nacional do Voluntariado, celebrado em 28 de agosto, a Cimento Apodi demonstra seu compromisso com a cidadania e a responsabilidade social por meio de seu programa de voluntariado corporativo, que tem se destacado com impacto positivo nas comunidades onde atua. Para marcar o Mês do Voluntariado, a empresa realizou, no último dia 24 de agosto, três ações simultâneas em suas unidades no Ceará.

Desde a criação do Programa de Voluntários da Apodi, em 2019, houve uma evolução significativa, inclusive com a instituição de uma política estruturada em 2022, o que permitiu a expansão das atividades e o aumento da participação dos colaboradores da indústria cimenteira.

Neste ano, o ciclo 2024-2025 do programa registrou um crescimento expressivo no número de voluntários, passando de 75 para 121 participantes, sendo que esses colaboradores dedicam até duas horas semanais ao voluntariado, desenvolvendo projetos contínuos que não apenas beneficiam as instituições e comunidades atendidas, mas também promovem o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais.

No mês do Voluntariado, a Cimento Apodi realizou, no dia 24, três ações simultâneas em suas unidades no Ceará. Em Quixeré, cerca de 20 voluntários atuaram na Comunidade do Bom Sucesso, realizando pequenos reparos e melhorias como pintura de muros, capinagem, jardinagem e reparos elétricos. No Pecém, a Lagoa da Pré-Jubara, em São Gonçalo, foi o alvo das atividades. Enquanto na empresa matriz, no bairro do Cambeba, voluntários se dedicaram à limpeza e organização do Lago do Jacareí.

“Estas ações são fundamentais para fortalecer os laços com as comunidades que nos acolhem e para reforçar nosso compromisso com os pilares sociais da nossa estratégia ESG. Estamos certos de que o voluntariado é uma ferramenta poderosa para promover o desenvolvimento humano e a cidadania, tanto para os beneficiados quanto para os próprios voluntários”, Cybelle Borges, especialista de sustentabilidade da Cimento Apodi.

No ano passado, o programa realizou 25 projetos, beneficiando mais de 800 pessoas. Este ano, com o aumento no número de voluntários, a expectativa é de que o impacto seja ainda maior. “A Cimento Apodi segue firme em sua missão de contribuir para a sustentabilidade e o bem-estar social, promovendo ações que fazem a diferença no dia a dia das comunidades cearenses”, finalizou Cybelle.