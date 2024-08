Aos 70 anos, Grupo Acal apresenta nova linguagem visual

Para celebrar seus 70 anos de atividades, a Acal – uma das grandes empresas cearenses do varejo de material de construção – está apresentando ao mercado uma nova linguagem visual que une as empresas do grupo de forma mais harmônica.

Sua nova identidade visual foi desenvolvida pela agência Mulato Comunicação com consultoria de Bosco Couto, a partir de um trabalho em conjunto com a diretoria e equipe de marketing da empresa. A proposta incluiu a criação de uma tipografia moderna, toda em letras minúsculas e bordas arredondadas, acompanhada por um estudo de cores, que definiu uma paleta específica para cada segmento de atuação da Acal.

"Setenta anos são um marco que precisa ser lembrado por quem faz parte e por quem compra e acredita no trabalho que realizamos. E estamos aproveitando este momento para modernizar a nossa linguagem visual. Com isso, preservamos o que deve ser preservado e mantemos o olhar inquieto, em constante evolução, que nos coloca sempre à frente", afirma Cabral Neto, diretor de vendas e marketing da Acal Home Center.

Além da nova linguagem visual, foi produzido um selo para o grupo, com destaque para o número 70. Ele se une à marca por meio de traços fluídos, que remetem ao movimento vanguardista feito pelo grupo em todas essas décadas de atuação, fomentando uma mentalidade inovadora e pioneira que tem marcado as sete décadas de atuação do negócio familiar.

Segundo Thiago Façanha, diretor da Mulato, “a proposta foi renovar a identidade que já existia, trazendo um novo visual, mais harmônico e logos que dialoguem entre si. Com isso, unimos o elemento principal da marca ao clássico azul em uma nova tipografia única, com um estudo de cores dos segmentos da empresa. Isso destaca os valores da empresa e estabelece uma organização visual baseada em tendências de design. As letras são alinhadas de forma harmoniosa em todas as marcas do grupo”.

Fundada por Raimundo Araújo Cabral e Marlene Cabral, em 1954, a Acal consolidou-se como uma das principais marcas do segmento de Home Center no estado. A marca conta com10 lojas, duas das quais Conceito, e oito Home Centers, além de um Centro de Distribuição no bairro de Rodlfo Teófilo, na capital cearense.

A presença da Acal está em Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Maracanaú e Sobral.

Com uma sólida história de inovação e compromisso com seus clientes, a Acal continua a reinventar-se, olhando para o futuro sem perder de vista o legado que a consagrou como uma referência do varejo cearense.