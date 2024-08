Indústria brasileira do aço mostra a sua força

De janeiro a julho deste ano, a indústria siderurgia brasileira produziu 19,4 milhões de toneladas de aço bruto, o que corresponde a um aumento de 3,3% sobre o mesmo período do ano passado de 2023. Boa arte desse aço foi produzido no Ceará pela unidade da ArcelorMittal no Pecém.

Esta informação, transmitida à coluna pelo Instituto Brasileiro do Aço, adiante que as vendas internas somaram 12,1 milhões de toneladas, um avanço de 5,6% na mesma comparação com o mesmo período.

As importações registraram 3,3 milhões de toneladas entre janeiro e julho de 2024, ou seja, 23,7% a mais que no mesmo período de 2023, enquanto as exportações totalizaram 6,1 milhões de toneladas, uma queda de 12,9%.

A proposto: especialistas da ArcelorMittal estão desenvolvendo um tipo especial de aço que será utilizado na construção do BS Steel, novo empreendimento imobiliário do empresário Beto Studart, que será erguido na esquina das avenidas Senador Virgílio Távora e Santo Dumont, em Fortaleza.