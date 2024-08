Embraer promove curso de mestrado em engenharias espacial

F0ram encerradas ontem, 22, as inscrições para a 33ª edição do Programa de Especialização em Engenharia da Embraer, um mestrado voltado para aceleração de carreira de engenheiros e engenheiras de diferentes áreas no setor aeroespacial, realizado em parceria com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

São 45 vagas disponíveis para profissionais de todo o Brasil. A especialização terá duração de 18 meses. Durante esse período, os estudantes terão, entre outros benefícios, uma bolsa-auxílio de R$ 5 mil por mês, com reajuste de 20% no segundo ano de curso.

O anúncio dos candidatos selecionados está previsto para dezembro, com aulas começando em fevereiro de 2025.

“Os investimentos que fazemos na capacitação e no desenvolvimento de talentos é uma das marcas da Embraer, que completou 55 anos neste mês de agosto. O Programa de Especialização em Engenharia é um dos maiores exemplos dessa estratégia e referência no setor aeronáutico nacional”, destaca Andreza Alberto, vice-presidente de Pessoas, ESG e Comunicação Corporativa da Embraer.

O Programa de Especialização em Engenharia foi criado em 2001. Desde então, mais de 1,7 mil profissionais provenientes de mais de uma centena de universidades brasileiras passaram por ele. A média de contratação dos participantes pela Embraer chega a 96%.

Para esta edição, podem se inscrever profissionais que se graduaram em Engenharia nos anos de 2022, 2023 ou 2024 nas modalidades aeronáutica ou aeroespacial, ambiental, automobilística, civil, computação, controle e automação, elétrica, eletrônica, energia, física, manufatura, manutenção, materiais, mecânica, mecatrônica, metalúrgica, minas, naval, nuclear, petróleo, produção, química, robótica, sistemas, softwares e telecomunicações e transporte. Também é necessário ter inglês avançado.

O processo seletivo é realizado de maneira remota, mas os candidatos precisam ter disponibilidade para residir em São José dos Campos (SP), já que aulas e atividades correlacionadas acontecem presencialmente, nas dependências da Embraer e do ITA.

Toda a formação, que é dividida em quatro fases, é ministrada por profissionais da Embraer, professores do ITA e consultores, com direito a título de mestrado profissional em Engenharia Aeronáutica reconhecido pela CAPES/MEC.