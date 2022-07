Chega a Fortaleza a Coalizão pelo Impacto

Iniciativa nacional por mais e melhores negócios de impacto, a Coalização pelo Impacto será lançada em Fortaleza na próxima terça-feira, 26, às 9 horas, no hotel Sonata de Iracema. Seu objetivo é potencializar o ecossistema de investimentos e negócios de impacto nesta capital, em parceria com organizações que apoiam empreendedores, como incubadoras, aceleradoras, parques tecnológicos, hubs de negócios e instituições de ensino superior.

A apresentação do projeto será feita por Fernanda Bombardi, gerente executiva do Instituto de Cidadania Empresarial (ICE) e coordenadora da Coalizão. Haverá, também, exposições sobre o ecossistema de impacto no Brasil que serão feitas por Célia Cruz e Beto Scretas, ambos também do ICE.

Empreendedores, empresários e personalidades com atuação no ecossistema dos negócios de impacto no Ceará, com iniciativas já consolidadas e com resultados práticos, como o Banco Palmas e a Catarina Mina, também participarão do evento.

A Coalizão pelo Impacto é correalizada pelo Instituto de Cidadania Empresarial (ICE), Instituto Helda Gerdau, Instituto Humanize e Somos Um, com a parceria estratégica da Cosan, Fundação FEAC, Fundação Grupo Boticário, Instituto Sabin e Raia Drogasil.

“O campo dos investimentos e negócios de impacto tem crescido de forma significativa nos últimos anos na região Nordeste. Fortaleza é a cidade da região em que a Coalizão pelo Impacto atuará. O estado do Ceará já tem uma política estadual de fomento ao tema, o que favorece o macro ambiente para o ecossistema local tornar-se mais estruturado e dinâmico. Por outro lado, vemos a necessidade de crescer o número e a diversidade de organizações nesse ecossistema, de forma a garantir um suporte adequado ao empreendedor que quer empreender com impacto e performance. A Coalizão irá justamente atuar com o propósito de fortalecer as organizações dinamizadoras desse ecossistema”, diz Fernanda Bombardi, gerente executiva do ICE e coordenadora da Coalizão.

Até 2026, a Coalizão pelo Impacto aportará R$ 29 milhões para potencializar, em parceria com organizações locais, ecossistemas de investimentos e negócios de impacto em cidades das cinco regiões do Brasil.

Além de Fortaleza, fazem parte do projeto as cidades de Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Belém (PA), Campinas (SP) e Paranaguá (PR). A meta é apoiar até 600 negócios que movimentarão os PIBs locais com produtos e serviços voltados para a solução de problemas socioambientais.

No Ceará, a estratégia da Coalizão pelo Impacto é somar forças a iniciativas com capilaridade como a da Somos Um, organização dinamizadora que apoia empreendimentos de impacto por meio de ciclos de aceleração, cursos e consultorias e que realiza um trabalho de fortalecimento do ambiente empreendedor de impacto. Já foram acelerados pela Somos Um negócios como o Bom Viver Reformas, Giardino Buffet, Faz Carreira, Corre Aqui e Troqueiro.

Dezenas de mulheres já foram também capacitadas por meio da Trilha Florescer, projeto de empoderamento feminino e capacitação empreendedora que busca ajudar mulheres a estruturarem seus negócios.

"É uma alegria imensa para nós estarmos correalizando a Coalizão pelo Impacto, um projeto de grande relevância no País, fundamental para propagar e fomentar o ecossistema de negócios de impacto, propósito esse que também é o da Somos Um. A Coalizão vem para somar conosco e ampliar o impacto que a Somos Um já faz aqui no Ceará. Essa troca é muito rica, tanto com ICE, que é uma organização que tem essa missão há mais de 10 anos aqui no Brasil, como com os outros parceiros”, afirma Ticiana Rolim Queiroz, CEO da Somos Um, parceira local da Coalização pelo Impacto.

Os negócios de impacto são os que têm a intenção de resolver um problema social ou ambiental, de forma complementar às políticas públicas e à atuação do terceiro setor.

Eles atuam segundo as leis de mercado, mas buscando gerar impacto positivo na mesma medida que buscam o retorno financeiro. Além disso, a solução trabalhada pelo negócio deve estar no centro da sua operação, e o impacto gerado deve ser medido e reportado.

Os empreendedores de negócios de impacto precisam de diferentes tipos de apoio técnico e financeiro até que alcancem um modelo economicamente sustentável e entreguem impactos positivos mensuráveis. Um ecossistema estruturado – com organizações dinamizadoras, dados e recursos para apoiá-los – aumenta suas chances de sucesso e conexões com investidores e clientes nos setores público e privado.

Sobre a Somos Um

A Somos Um é uma organização dinamizadora que tem a missão de fomentar o ecossistema de negócios e investimentos de impacto socioambiental positivo no Ceará. A iniciativa se baseia na tese de que é possível promover transformação social por meio de negócios que colocam os problemas no centro das decisões e atuam segundo a lógica de mercado.