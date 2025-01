Cearense Termaco movimenta 1.200 toneladas de carga por dia

Uma das principais operadoras logísticas do Brasil, a cearense Termaco Logística, com sede em Fortaleza, anunciou um crescimento de 26,5% em 2024, consolidando sua posição no mercado.

De acordo com a empresa, a movimentação total durante o ano passado girou em torno de 220 mil toneladas, como informa André Arruda, seu diretor geral.

“Ao longo do ano passado, observamos um crescimento expressivo, principalmente no último bimestre, quando alcançamos uma média de 1.200 toneladas de carga movimentadas por dia nos meses de novembro e dezembro.”

Arruda acrescentou que, ao longo de 2024, a frota de veículos da Termaco Logística realizou mais de 9.500 viagens de transferência “e ultrapassamos a marca de 80 mil viagens de ‘last mile’ (última milha), culminando com cerca de 700 mil entregas efetuadas ao longo do ano”.

“Esse incremento é resultado de um conjunto de estratégias focadas na adoção de novas tecnologias e no treinamento contínuo de nossa equipe, algo fundamental para a manutenção da competitividade da empresa, que se empenha para atender à crescente demanda do mercado”, disse André Arruda.

O desempenho também reflete a expansão das áreas operacionais da Termaco, que ampliou suas instalações em diversas cidades onde atua.

Por exemplo: em Recife (PE), a empresa ampliou sua área de operação de 5 mil m² para 7 mil m², enquanto em João Pessoa (PB) a expansão foi de 2.500 m² para 3.500 m².

Na cidade de Maceió (AL), a filial da Termaco terá sua área duplicada, enquanto a de Teresina (PI) receberá, até junho deste ano, um novo armazém monousuário, erguido do zero em uma localização estratégica na saída rodoviária da capital piauiense para o Ceará. Em Fortaleza, os investimentos foram na verticalização de sua central de redistribuição, que foi ampliada em sua área de armazenagem e teve melhorado seu fluxo de distribuição na Região Metropolitana.

Com 38 anos de história, a Termaco Logística atende os segmentos de autopeças, material elétrico e de segurança patrimonial, alimentos, ferramentas, energia solar, eletrônicos, utilidades e confecções.

A empresa tem hoje mais de 6,5 mil clientes ativos e está presente em todos os estados do Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), e em São Paulo.

A Termaco tem um quadro de quase 800 colaboradores e movimenta cerca de 1.200 toneladas/dia em carga fracionada, nos modais rodoviário e aéreo. A empresa é certificada com o selo de qualidade ISO 9001.