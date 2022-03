Ceará lançará no dia 22 nova política de outorga de água

Está pronto e será lançada no próximo dia 22 – o Dia das Águas – a Nova Política de Outorga de Água para Irrigação do Governo do Ceará que beneficiará, principalmente, os pequenos produtores rurais.



De acordo com o que disse a esta coluna o presidente da Federação da Agricultura (Faec), Amílcar Silveira, a nova política reduzirá ao mínimo as exigências atuais da burocracia estatal.

“O que hoje demora, em média, 211 dias demorará apenas sete dias”, diz Silveira com a alegria da criança diante de um doce.

A nova política foi desenhada e elaborada pelos técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) e da Companhia de Gestão dos Recursos Hidricos (Cogerh).

Outro detalhe da nova política: a outorga para áreas de até 49 hectares para a agricultura e também para a aquicultura poderá ser obtida por meio de autodeclaração, o que acelerará o processo junto à SRH e à sua vinculada Cogerh.

Na emissão de outorga para o produtor rural dono de área de até cinco hectares “não será cobrada qualquer taxa”, revelou o presidente da Faec.

“É um gol de placa do Governo do Estado. Da parte da Faec, vamos mobilizar os sindicatos rurais para que ajudem o pequeno produtor a preencher a autodeclaração que a nova política passará a exigir para os casos especificados”, disse Amílcar Silveira.