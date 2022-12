CDL Fortaleza dá troféu de Lojista do Ano a Emilio Ary Filho

Na próxima sexta-feira, dia 9, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, presidida pelo empresário Assis Cavalcante, entregará o Troféu Iracema de Lojista do Ano 2022 a Emílio Ary Filho, sócio e diretor da Casa Blanca Tecidos, um dos mais tradicionais estabelecimentos do varejo do Ceará.

A festa de entrega do Troféu Iracema, que se reaçizará no Salão Cidade do La Maison, é um evento tradicional que, sempre no mês de dezembro, reúne a comunidade do comércio lojista de Fortaleza.

Falando à coluna, o presidente da CDL disse que, neste ano, o varejo enfrentou e venceu os mesmos desafios de sempre, um dos quais foi causado pela inflação.

Assis Cavalcante destacou o esforço do empresariado do comércio lojista que, mesmo com todas as dificuldades, registrou crescimento nas vendas, as quais estão a melhorar neste último mês do ano. Assis Cavalcante também ressaltou a promoção Natal de Luz, uma iniciativa da CDL Fortaleza que hoje já se espalhou por quase todo o estado, iluminando com motivação natalina as cidades cearenses.