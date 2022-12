Evangelho de hoje, 2ª feira, 05/12 (Lc 5, 17-26)

Um dia Jesus estava ensinando. Em sua volta estavam sentados fariseus e doutores da Lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: 'Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: 'teus pecados estão perdoados', ou dizer: 'levanta-te e anda'? Pois, para que saibais que o Filho do homem tem na terra poder de perdoar os pecados - disse ao paralítico - eu te digo: levanta-te, pega o leito e vai para casa'. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: 'Hoje vimos coisas maravilhosas!'

Reflexão – Nossa primeira incumbência é levar a salvação para a nossa casa.

Não foram os seus parentes que levaram o paralítico a Jesus, mas os seus amigos. No entanto, depois de curá-lo Jesus enviou o paralítico primeiramente à sua casa, dizendo: “Levanta-te, pega o leito e vai para casa!” Jesus nos ensina que os amigos podem nos apresentar a Ele, mas a nossa primeira incumbência é levar a salvação para a nossa casa. Deus continua querendo resgatar a nossa família e é na nossa casa, onde primeiro precisamos espalhar o amor que recebemos d’Ele. O maior objetivo do Senhor é nos curar para que tenhamos uma nova vida no seio da nossa família. O pecado nos paralisa, por isso, todos que estão paralíticos precisam conhecer Jesus para serem libertados. Além de nós mesmos, dentro da nossa casa sempre deve ter alguém paralisado esperando libertação. Somos curados para amar, Jesus nos tira da paralisia que nos impede de expressar carinho e atenção para com aqueles que nos são mais preciosos e nos convida a pôr em prática um projeto novo de reconciliação e entendimento junto à nossa família. Pegar o leito significa assumir a vida, os encargos, o jeito de ser e enfrentar a família e o mundo com outros olhos. O Senhor quer nos ensinar um jeito novo de amar e expressar esse amor para com as pessoas com quem convivemos. Perdoar as suas faltas, ter compreensão com as suas falhas e ajudá-las a caminhar. Esse é o projeto de Deus para a sua família! – Você tem tido o cuidado de tornar convincente o projeto de Deus dentro da sua casa? – Você é daqueles (as) que se sentem melhor com os de fora? – Você ainda está paralítico (a)? – Você sente-se preso (a) dentro da sua casa? - O tempo do Natal é tempo de reconciliação: você precisa se reconciliar com alguém?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO