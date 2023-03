BC acena ao governo: arcabouço fiscal é 'bastante razoável'

“Bastante razoável!” Foi assim que se manifestou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao ser instado por jornalistas durante a apresentação que fez do Relatório Trimestral de Inflação.

O evento aconteceu no mesmo instante em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também em Brasília, concedia entrevista coletiva à imprensa, explicando as linhas gerais do novo arcabouço fiscal.

Roberto Campos Neto disse que o que acontecerá com a taxa básica de juros Selic ainda não pode ser previsto, mas logo explicou que o novo marco fiscal do governo lhe parece “bastante razoável”.

Sobre o arcabouço fiscal, o presidente do Banco Central disse que, naquele momento, nada tinha a comentar, mas acrescentou: “Precisamos analisar”.

Para o bom entendedor, as palavras de Campos Neto são mais um aceno em direção ao governo, mais precisamente, ao ministro da Fazenda, que também deseja uma convergência da política fiscal do governo com a política monetária do Banco Central.