Assaí Atacadista cresce em Fortaleza: abrirá nova loja no Montese

Cerca de 22 mil postos de trabalho foram criados somente neste ano para atender à expansão da rede Assaí Atacadista – que prevê a abertura de 58 novas lojas, no total, até o fim deste mês de dezembro.

O número considera a quantidade de pessoas contratadas para os times das unidades já inauguradas ou em processo de abertura em todo o país.

Com isso, a empresa irá concluir o ano de 2022 com mais de 80 mil colaboradores, uma das maiores empregadoras privadas do Brasil.

Só no Ceará, o Assaí conta, atualmente, com 13 unidades em funcionamento, tendo neste ano inaugurado duas lojas no Estado – Jóquei e Mister Hull, ambas em Fortaleza. As duas novas unidades contribuíram para a geração de 1 mil empregos diretos e indiretos para a região.

Para 2023, pelo menos mais uma abertura já está prevista em Fortaleza, no bairro Montese.



Os resultados expressivos refletem a forte estratégia de expansão da empresa, acelerada principalmente a partir da aquisição de 70 pontos comerciais de hipermercados em 2021.

Desse montante, 45 conversões serão entregues ainda neste ano e o restante até o primeiro semestre de 2023.