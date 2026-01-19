ArcelorMittal Pecém abre inscrições para 80 vagas para estágio
Oportunidades para níveis técnico e superior incluem vagas para mulheres e moradores de municípios do entorno de S. Gonçalo do Amarante
Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2026 da ArcelorMittal, unidade Pecém, com 80 vagas destinadas a estudantes de nível técnico e superior, incluindo vagas afirmativas para mulheres e para moradores de São Gonçalo do Amarante, Caucaia ou Paracuru. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, 23, pelo site brasil.arcelormittal.com (aba Pessoas > Trabalhe com a gente).
Neste ano de 2026, o Programa de Estágio oferece 30 vagas exclusivas para mulheres estudantes de Engenharia, matriculadas a partir do 4º semestre, nos cursos de Engenharia Mecânica, Elétrica, Energias Renováveis, Automação, Ambiental, Metalúrgica, Química, Produção, Civil ou Computação.
O contrato de estágio terá duração de até dois anos. As candidatas devem conhecer o pacote Office (Word e Excel) e ter disponibilidade para cinco horas diárias, no horário de 8 às 13 horas ou 13 às 17 horas.
“O nosso Programa de Estágio é uma porta de entrada para desenvolver talentos com inclusão e oportunidades reais. Na ArcelorMittal Pecém, queremos que mais mulheres estejam presentes nas Engenharias e que estudantes das comunidades vizinhas tenham espaço para crescer com a gente, aprendendo na prática e construindo trajetória profissional desde já”, explica Gisele Sestren, gerente geral de Recursos Humanos da ArcelorMittal, unidade Pecém.
Para moradores de São Gonçalo do Amarante, Caucaia ou Paracuru, o programa disponibiliza 35 vagas para estudantes de nível técnico, matriculados a partir do 1º semestre, nos cursos de Eletromecânica, Eletrotécnica, Automação Industrial, Mecânica Industrial, Elétrica, Mecatrônica, Metalurgia, Química, Logística, Segurança do Trabalho, Informática Industrial, Redes ou Edificações. As vagas são para o horário de 8 às 13 horas, com contrato de até dois anos.
Para estudantes de nível superior desses municípios, são 15 vagas para alunos matriculados, a partir do 4º semestre, nos cursos de Engenharia Química, Engenharia de Computação, Ciência de Dados, Gestão Ambiental, Sistemas de Informação, Logística, Administração ou Nutrição, ter conhecimento no pacote Office (Word e Excel) e com disponibilidade para atuar das 8 às 13 horas.
