ArcelorMittal Pecém abre inscrições para 80 vagas para estágio

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2026 da ArcelorMittal, unidade Pecém, com 80 vagas destinadas a estudantes de nível técnico e superior, incluindo vagas afirmativas para mulheres e para moradores de São Gonçalo do Amarante, Caucaia ou Paracuru. As inscrições podem ser feitas até sexta-feira, 23, pelo site brasil.arcelormittal.com (aba Pessoas > Trabalhe com a gente).

Neste ano de 2026, o Programa de Estágio oferece 30 vagas exclusivas para mulheres estudantes de Engenharia, matriculadas a partir do 4º semestre, nos cursos de Engenharia Mecânica, Elétrica, Energias Renováveis, Automação, Ambiental, Metalúrgica, Química, Produção, Civil ou Computação.

O contrato de estágio terá duração de até dois anos. As candidatas devem conhecer o pacote Office (Word e Excel) e ter disponibilidade para cinco horas diárias, no horário de 8 às 13 horas ou 13 às 17 horas.

“O nosso Programa de Estágio é uma porta de entrada para desenvolver talentos com inclusão e oportunidades reais. Na ArcelorMittal Pecém, queremos que mais mulheres estejam presentes nas Engenharias e que estudantes das comunidades vizinhas tenham espaço para crescer com a gente, aprendendo na prática e construindo trajetória profissional desde já”, explica Gisele Sestren, gerente geral de Recursos Humanos da ArcelorMittal, unidade Pecém.