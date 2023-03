Amazon, com CD em Fortaleza, demitirá mais 9 mil

Andy Jassy, CEo da Amazon, distribuiu nesta segunda-feira um comunicado ao público interno da empresa, anunciando que a companhia demitirá mais 9 mil pessoas. A maioria dos funcionários que serão atingidos pela medida integra a Amazon Web Services – envolvendo recursos humanos, publicidade e serviços de ‘livestream’.

Será mais uma rodada de demissões na Amazon, que em novembro do ano passa tinha 1,5 milhão de empregados. As demissões, segundo o comunicado, acontecerão “nas próximas semanas”.

A Amazon, uma das líderes mundiais do e-commerce, tem um grande Centro de Distribuição na Região Metropolitana de Fortaleza, localizado na geografia do município de Itaitinga, na margem Sul do IV Anel Viário.

Não há, por enquanto, informação de que esse plano de mais um plano de dispensa de pessoal da Amazon atingirá sua unidade de Fortaleza.

Andy Jassy escreveu no comunicado que “é uma decisão difícil (a de demitir mais funcionários), mas é a melhor para a empresa no longo prazo”. O comunicado também faz alusão à recente rodada de demissões iniciada em novembro e concluída em janeiro.

Nesse período, foram dispensadas 18 mil pessoas.