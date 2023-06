Após seu primeiro ano de atuação no mercado, a Alvoar Lácteos apresenta seu primeiro Relatório de Sustentabilidade. Baseado na metodologia GRI, a mais utilizada e aceita mundialmente, o Relatório de Sustentabilidade da Alvoar Lácteos traz de forma clara informações relevantes dos âmbitos ambiental, social e de governança corporativa.

Nascida em janeiro de 2022 da combinação de negócios entre a mineira Embaré Indústrias Alimentícias e a cearense Betânia Lácteos, a Alvoar Lácteos uniu valores e trajetórias vitoriosas de dois grandes grupos do setor lácteo brasileiro para criar a quinta maior indústria de laticínios do Brasil.

Após o primeiro ano de sinergia, a Alvoar Lácteos contava com mais de 4.000 colaboradores diretos, faturamento de R$ 4,7 bilhões, 9 fábricas e 13 centros de distribuição, além de laboratórios próprios e filiais, com capacidade para processar 4,8 milhões de litros de leite por dia, fornecidos por mais de 6.500 famílias de produtores e 12 cooperativas.

O compromisso em contribuir com o desenvolvimento sustentável e avançar na agenda ESG fez com que a Alvoar Lácteos estruturasse uma área corporativa para tratar do tema, definindo os tópicos prioritários de ação que irão guiar as ações de sustentabilidade nos próximos anos.

A Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU), sustentam e fortalecem a jornada ESG da Alvoar, que passa por questões ambientais importantes para o setor lácteo e os territórios dos quais faz parte.

Um dos pontos altos do Relatório de Sustentabilidade da Alvoar é o trabalho socioambiental que empresa realiza junto aos produtores de leite. A Alvoar Lácteos considera a captação de leite uma etapa essencial para o sucesso do negócio, pois é onde tem início toda a operação da empresa e uma matéria-prima fornecida com qualidade e constância é condição fundamental para um produto de maior valor agregado.

Cuidar da relação com os produtores rurais para além das negociações comerciais já fazia parte da cultura da Embaré e da Betânia Lácteos e continua sendo parte importante da cultura da Alvoar Lácteos.

Por meio de programas de fomento, a Alvoar incentiva o desenvolvimento dos produtores para que aumentem a produção e melhorem a qualidade do leite, aprimorando e fortalecendo a cadeia de valor, permitindo um estímulo ainda maior à produção de leite, especialmente entre os pequenos produtores do Nordeste