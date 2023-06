Só 12% dos nordestinos consideram ter saúde muito boa, diz pesquisa

Pesquisa do Serviço Social da Indústria (Sesi nacional) sobre saúde e trabalho realizada junto à população brasileira mostrou que apenas 12% dos moradores da região Nordeste consideram sua saúde como “muita boa”.

As respostas foram dadas ao serem questionados como estimavam o seu atual estado de saúde se comparado com alguém da mesma idade e sexo.



Esse percentual sobe um pouco entre os moradores das regiões Norte/Centro-Oeste: 14% consideraram seu estado de saúde atual como muito bom.

A região Sul apareceu em seguida, com 19%. Já os moradores da região Sudeste foram os que mais avaliaram sua saúde como “muito boa”. O índice dessa região alcançou 23%.



Na amostra geral, o percentual de pessoas que consideraram o estado de saúde muito bom foi de 16%.



O levantamento foi conduzido pelo Instituto FSB Pesquisa entre os dias 10 e 14 de março de 2023 e entrevistou uma amostra representativa de 2.021 brasileiros acima de 16 anos em todos os estados do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.