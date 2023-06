M. Dias Branco doa alimentos a vítimas de enchentes no RS

Dona da marca Isabela, a cearense M. Dias Branco, com fábrica no Rio Grande do Sul, destinou uma doação emergencial de alimentos para as vítimas das fortes chuvas ocorridas naquele estado nos últimos dias.

A empresa, que já faz doações regulares para entidades do estado, está destinando uma doação adicional de 5,8 toneladas de biscoitos e massas, principalmente das marcas Isabela e Piraquê. Os produtos são destinados ao Sesc Lajeado e Sesc Porto Alegre, que fazem parte do banco de alimentos Mesa Brasil.

“A M. Dias Branco tem um programa contínuo de doações para entidades sociais em todo o Brasil. Em casos assim, fazemos doações emergenciais. Somos líderes nacionais em massas e biscoitos, e acreditamos que, ao doar, estimulamos outras empresas a fazer o mesmo”, explica Maria Nolasco, coordenadora de Responsabilidade Social da M. Dias Branco.



A companhia já possui mais de 150 instituições cadastradas que recebem doações regularmente. Somente em 2022, a empresa doou mais de 2.300 toneladas de alimentos e tem feito um relevante trabalho no combate à fome.