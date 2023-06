FCDL promove com êxito rodadas de negócios no interior do Ceará

As Rodadas de Negócios do projeto Jornada Integração 2023, promovido pela Federação das CDLs do Ceará estão sendo um sucesso.

As negociações realizadas nas duas primeiras regionais, Sertão Central e Metropolitana, já ultrapassaram as expectativas, totalizando uma prospecção de mais de R$ 34 milhóes.



As ações da Jornada Integração seguem até outubro, ao longo de cujo período serão realizadas em mais sete regiões do estado.

“Trata-se de reforço excepcional aos caixas de nossas empresas o que, certamente, irá contribuir para o desenvolvimento dessas regiões. Muito obrigado a todos que abraçaram o desafio e que estão nos ajudando a escrever esta história de sucesso!", como comenta Freitas Cordeiro, presidente da FCDL-CE.