Fiec, via Senai, fortalece parceria com gigante dinamarquesa Maersk

Ontem, quinta-feira, 22, e hoje, sexta-feira, 23, o diretor regional do Senai e superintendente do Sesi no Ceará, engenheiro Paulo André Holanda, e sua comitiva, reuniram-se com o gerente geral da gigante dinamarquesa Maersk Training, Frank Christoffersen, com o gerente de operações, Tonny Moller, e com o gerente de desenvolvimento de negócios, Alex Nielsen.

No primeiro dia de encontro, no porto da cidade dinamarquesa de Esbjerg, houve apresentações do portfólio das duas instituições.

Cristoffersen reforçou os valores institucionais e alguns indicadores da Maersk Training, que possui hoje mais de 110 mil colaboradores em todo o mundo, que trabalham para entregar competências relevantes por meio de treinamentos, garantindo que profissionais de qualquer tipo de empresa trabalhem com segurança e produtividade.

Holanda, por sua vez, apresentou o cenário promissor do estado do Ceará, a importância da Fiec e o portfólio do Sesi e do Senai Ceará para a área de energias renováveis e o hidrogênio verde, com seu Centro de Excelência para Transição Energética e o Institutos Senai de Tecnologia.

Hoje, Paulo André Holanda e seu time conheceram a maior escola de treinamento da área de energia éolica do grupo e uma outra escola localizada no Porto de Esbjerg, com foco em treinamento para o setor marítimo.

O Swnai Ceará já possui parceria consolidada com a Maersk Training na área de energia éolica, para oferta dos cursos GWO Basic Safety Training e GWO Basic Technical Training. Os cursos são ofertados na unidade Senai Centro, e os certificados são reconhecidos internacionalmente.

“Essa oportunidade de conhecer de perto os centros de treinamento da Maersk Training foi de muito aprendizado. Além disso, conseguimos estreitar os laços com o grupo, iniciando as tratativas para a ampliação da nossa parceria, visando o desenvolvimento de novos cursos”, como informa Paulo André.

Em Svendborg, a comitiva visitou a maior escola de treinamentos do setor marítimo da Maersk Training. Com simuladores para todos os tipos de plataforma, laboratórios e salas de aula, a Maersk Training consegue replicar diferentes cenários para instalações offshore.

“Parcerias como essa são possíveis pois temos grandes líderes à frente das instituições: o nosso presidente Ricardo Cavalcante, que não mede esforços para impulsionar as energias renováveis no Ceará, e Patrick Modolo, diretor da Maersk Training no Brasil, que sempre foi um grande parceiro e amigo e confiou no nosso trabalho desde o início”, acrescentou Holanda.

Além de Paulo Ansré Holanda, integraram o grupo da Fiec Carlos Egberto Mesquita, gerente do Instituto Senai de Tecnologia e do Centro de Inovação do Sesi, e Isabela Maciel, assessora Sesi e senai para a Transição Energética.