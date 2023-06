Evanggelho de hoje, 2ª feira, 26/06/23 (Mt 7, 1-5)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 'Não julgueis, e não sereis julgados. Pois, vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes; e sereis medidos, com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou, como podes dizer ao teu irmão: 'deixa-me tirar o cisco do teu olho', quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão.

Reflexão – A regra de ouro é começar em mim!

“Vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgares; e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes”! Jesus nos ensina a ter coerência nas nossas atitudes e no julgamento que fazemos em relação às ações dos outros. Muitas vezes ficamos inquietos e apreensivos tentando compreender se alcançaremos um bom lugar perto de Deus e como é que seremos julgados. No entanto, nós percebemos que não é difícil avaliar a nossa situação após a nossa morte. Trocando em miúdos podemos, então, deduzir que a regra de ouro para nós é, o “a começar em mim”. Tudo o que nós esperamos dos outros, precisamos também viver. Quando olhamos para o outro e logo enxergamos as suas falhas, nós inconscientemente estamos descobrindo também as nossas limitações, por isso, o erro do outro chama tanto a nossa atenção e tem tanto peso para nós. Precisamos, pois, estar conscientes de que todos nós temos limitações, mas também temos a capacidade para grandes transformações. Desse modo, as advertências de Jesus servem para que olhemos menos para os defeitos dos nossos irmãos e irmãs e descubramos em nós mesmos o que precisa ser transformado para o bem e a edificação do reino de Deus por meio das nossas atitudes. – Como você tem medido as ações do seu próximo? – Você tem meditado sobre si mesmo? – Você se acha autossuficiente e incapaz de cometer grandes pecados? – O que você considera um grande pecado? – Você tem o costume de fazer julgamentos mesmo que sejam somente no seu pensamento? – Como você acha que será julgado? Assim como você julga o próximo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO