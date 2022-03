Água da chuva: um absurdo na Chapada do Apodi

Parece absurdo. E é. Na zona rural de Quixeré, no Leste do Ceará, ao redor da fábrica da Companhia de Cimento Apodi – joint venture da família cearense Dias Branco com o gigante grupo cimenteiro Titan – há uma mina de largas dimensões.

Quando chove, e nos últimos tem caído boas chuvas lá, a mina inunda, obrigando a Apodi a acionar motobombas para esgotar as águas e permitir a continuação dos trabalhos na pedreira.

Agora, vem o absurdo, como diz um diretor da cimenteira:

“Se jogarmos fora a água, nada pagamos. Mas, se a utilizarmos para a refrigeração dos nossos motores, temos de pagar pela outorga da água. É algo tão imbecil, que nos tira a vontade de investir”.

A Apodi é uma empresa moderna, que opera na ponta da tecnologia, dá emprego direto a centenas de pessoas, apoia financeira e materialmente programas sociais no município de Quixeré.

Veria ser vista, pois, uma parceira do desenvolvimento econômico e social do Ceará.