Evangelho de hoje 03/03 (Lc 9, 22-25)

Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: 'O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da Lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia.' Depois Jesus disse a todos: 'Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia, e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la; e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo?

Reflexão - “A maior mensagem de esperança”

Falando aos Seus discípulos, ontem, Jesus se dirige também a nós, hoje e nos propõe segui-Lo de todo coração. Antes, porém, de fazer a proposta para que O sigamos Jesus nos fala de que o Seu seguimento implica na renúncia total da nossa vontade humana. Assim, Ele próprio nos conscientiza do que teve que enfrentar: sofrimento, rejeição, morte e, no terceiro dia, a ressurreição. A ressurreição de Jesus é, para nós, no entanto, a maior mensagem de esperança, pois sabemos que se Deus o ressuscitou no terceiro dia depois da Sua Paixão e Morte, também nos ressuscitará depois que passarmos pela cruz e pela morte, para uma vida de glória. A nossa condição humana nos leva a desejar conseguir tudo com facilidade e sem muito esforço. No entanto, Jesus nos propõe a Cruz como exercício para nos livrar de nós mesmos (as), da nossa vontade fraca, da nossa acomodação e assim nos deixar ser entregues à vontade do Pai que, para nós, é a felicidade suprema. Ele veio ao mundo com uma missão definida e a concretizou assumindo a Cruz a fim de que pudéssemos também imitá-Lo nos desafios da nossa vida. Precisamos, pois, fixar os nossos olhos no amanhã que virá e não somente no hoje que estamos enfrentando com suas dificuldades e seus percalços. A Palavra de Deus se realiza na medida em que nós a assumimos. Se Jesus nos manda tomar a Cruz para segui-Lo em busca da salvação, não podemos continuar tentando ganhar o mundo inteiro apegados ao que temos e a quem somos, e caminhar para a perdição. - O que você entende da proposta de Jesus para segui-Lo? - O que você precisa renunciar para seguir a Jesus? - O que significa para você tomar a sua cruz? Qual é a sua cruz? - Você pode ser a cruz? - Você, que não se aceita, que queria uma vida diferente da que tem.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO