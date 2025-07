Acaraú produz cacau em 15 hectares que serão 100 em dois anos

Nada há de melhor no Ceará do que o cearense. Aqui está mais uma prova: o engenheiro agrônomo Altamir Martins – que durante quase 20 anos foi o responsável pelos projetos de fruticultura do Grupo Vicunha no Rio Grande do Norte e em Pernambuco – e sua empresa AGM Crops estão, há dois anos e meio, cultivando cacau em 15 dos 200 hectares de sua fazenda na zona rural do município de Acaraú, na região Norte do estado. A foto que ilustra esta matéria - feita por ele na manhã de ontem – são uma prova de que, no solo cearense, em se plantando, tudo dá, desde que bem tratado.

Entusiasmado com seu novo investimento (em Acaraú, ele planta e colhe, também, manga da variedade Tomy – para exportação e coco), Altamir transmitiu a esta coluna algumas inéditas informações, como a seguinte:

“A notícia mais interessante no momento é a performance do nosso cultivo de cacau no litoral norte do Ceará. Estamos com uma área de 15 hectares em consórcio com coqueirais acima de 25 anos de idade e com excelentes resultados. Com 2,6 anos de cultivo, já estamos procedendo a primeira colheita, com amêndoas de excelente qualidade. Estamos produzindo nossas próprias mudas, e nossa meta é implantar, até 2027, mais 100 hectares nesse modelo de consórcio. Mas o bom vem agora: a cultura também está indo muito bem a pleno sol. Com proteções iniciais com bananeiras ou macaxeira.”

Para os que não conhecem Altamir Martins: foi ele quem, nos anos 80 do século passado, a convite do empresário Tasso Jereissati – que que viria a governar o Ceará de 1987 em diante – implantou o grande projeto de cultura do coco da Agropecuária Jereissati. Para isto, importou de Port Bouet, na africana Costa do Marfim, centenas de milhares de mudas de coco, que foram plantadas, com sucesso, no litoral Norte cearense. Para verticalizar essa atividade, o Grupo Jereissati construiu uma fábrica de leite de coco no Distrito Industrial de Maracanaú. Com a marca “Menina”, essa indústria conquistou o mercado nordestino, sendo depois adquirida por outro grupo empresarial com atuação no setor.

O Grupo Vicunha contratou Altamir Martins e seu talento técnico inovador e entregou-lhe o comando dos seus negócios agrícolas voltados ao cultivo e à exportação de manga no Rio Grande do Norte e no polo fruticultor de Petrolina. Há cinco anos, ele desenvolve careira solo com o mesmo êxito de antes. Neste momento, Altamir dedica-se, como antes, ao plantio, à colheita e à exportação de manga, mas acaba de descobrir o que poderá ser uma nova fronteira agrícola para o Ceará: a cultura do cacau, na qual há outros empresários estão investindo na Chapada do Apodi e na Chapada da Ibiapaba. Mas o projeto de Altamir é o mais avançado.

Na mensagem que transmitiu à coluna, ele não deixou por menos e escreveu o seguinte, com todas as letras:

“O Ceará reúne condições climáticas para produzir o melhor cacau do Brasil.”

Ele disse mais:

“O cacau é uma excelente alternativa econômica para a região do Litoral Norte do Ceará, que já é a maior produtora de cocos do estado, propiciando a inserção de pequenos e médios produtores em um negócio que envolve uma das principais comodities da atualidade, mas que está em declínio nos países africanos, onde se concentra a maior produção mundial de cacau.”

O mais importante e surpreendente desta informação é o detalhe de que é própria a tecnologia usada por Altamir Martins para a produção de cacau no Acaraú. Na mensagem à coluna, ele esclarece:

“A tecnologia é nossa, devidamente adaptada para a região litorânea do Ceará, com o auxílio de consultores do Oeste baiano. Tivemos de produzir as mudas aqui mesmo, em Acaraú, para aclimatá-las às condições locais.”