Unimed Fortaleza debate Novo Trabalho com recorde no Teatro RioMar

Com um público recorde de mais de 900 pessoas, o Café com RH chegou quarta-feira, 2, à sua 17ª edição no Teatro RioMar, consolidando-se como um dos principais eventos sobre Gestão de Pessoas e Negócios do Ceará.

Realizado pela Unimed Fortaleza, o encontro teve como tema central “O Trabalho em Transformação: a Era da Aprendizagem Contínua”, e contou com palestrantes de renome nacional, que abordaram assuntos como saúde mental, inteligência artificial, multigerações, felicidade nas corporações, comportamento humano e cultura organizacional.