Fórum antecipa os debates da Expolog, a feira de logística do Brasil

Neste 2025, a Expolog celebra 20 anos de contribuição para o desenvolvimento da logística, do transporte e do comércio exterior no Brasil. Para ampliar ainda mais o impacto desse evento, surgiu o Fórum Expolog — iniciativa que dá continuidade às discussões geradas durante a realização da feira – que acontece anualmente no mês de novembro – transformando conhecimento em ação e promovendo soluções práticas para o setor.

A primeira reunião do Fórum foi realizada segunda‑feira passada, 30 de junho, reunindo empresários, lideranças setoriais e especialistas para discutir os desafios e as oportunidades da logística integrada ao comércio exterior.

O Fórum foi oficialmente constituído e passa a ter, como coordenador, o economista Eduardo Neves, que conta com a coordenação adjunta de Roberto Araújo e a colaboração de nomes como os de Enid Câmara, Heitor Studart, Karina Frota, Marcelo Maranhão, Carlos Maia, Carlos Alberto, Vicente Ferrer, Patrícia Campos, Augusto Wagner e Marcos Oliveira.

Na reunião inaugural, foi destacado o potencial de integração logística do Brasil com a América Latina, especialmente com o Panamá. A consultora e diretora da Lima Costa S/A, Valéria Costa, apresentou as vantagens competitivas da Zona Livre de Colón, apontando o Panamá como hub logístico regional e porta de entrada para mercados latino‑americanos. “O Panamá reúne condições ideais para empresas que desejam expandir de forma estruturada e sustentável”, afirmou.

Eduardo Neves reforçou o papel estratégico do país centro‑americano e defendeu maior interação entre as federações da Indústria (Fiec) e do Comércio (Fecomércio) para mapear os setores prioritários à internacionalização.

Por sua vez, Marcos Pompeu, secretário‑executivo das Câmaras e Conselhos da Fecomércio Ceará, avaliou que o Fórum inaugurou uma nova fase de diálogo sobre logística e comércio exterior.

“É um passo importante para ampliar a competitividade do Ceará no cenário global”, disse ele.