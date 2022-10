'Pilares da Criação' são fotografados por cearenses

Dentre as última imagens do Telescópio Espacial James Webb, estão os Pilares da Criação. Trata-se de um objeto de céu profundo na nebulosa da Águia a 6500 anos-luz de distância. São chamados assim porque estas colunas de gás e poeira funcionam como berçários de estrelas.

As imagens foram captadas no espectro infravermelho e traduzidas em cores para que possamos apreciá-las. Podemos enxergar através da nuvem uma infinidade de estrelas na cor amarela com temperatura moderada na ordem de 6000ºC. Sem o infravermelho não conseguiríamos observar essas estrelas que estão por trás da nebulosa.

As estrelas azuis são mais quentes podendo superar os 30000ºC. Percebe-se, também, uma aura azulada devido ao espalhamento da luz de menor comprimento de onda observado. O comprimento de onda curto é mais fácil de ser espalhado.

Algo similar ocorre na nossa atmosfera, por isso o céu é azul. Em vermelho, no topo dos pilares, temos concentrações do gás hidrogênio das estrelas em formação com cerca de 3000ºC.

Também é possível fazer imagens dos Pilares da Criação aqui da Terra. Nosso grupo de astronomia da Seara da Ciência (GAS) fez esta belíssima imagem utilizando filtros nas cores vermelho, verde e azul, ou seja, no espectro visível.

Neste espectro, não podemos ver através da nebulosa, pois a poeira é opaca a esse comprimento visível. Contudo, nesta imagem com menor ampliação podemos perceber que os pilares da criação constituem uma nebulosa maior chamada Nebulosa da Águia (M16).

Podemos entender como esses pilares se formaram. Veja que os pilares se direcionam a um conjunto de estrelas ao centro da imagem e outros pilares tendem a apontar na mesma direção. Desta forma, os pilares na verdade são rastros das estrelas novinhas ao mergulharem no meio interestelar.