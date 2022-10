Eclipse será melhor apreciado do Cariri cearense daqui a 1 ano; entenda como descobrimos

Daqui a 1 ano, ou seja, no dia 14 de outubro de 2023, acontecerá um eclipse anular no estado do Ceará que será melhor apreciado na região do Cariri. Mas como sabemos disso? Para prever um eclipse, primeiro, temos que compreender como ele ocorre.

A palavra eclipse deriva do grego, ékleipsis, e significa ocultar. No caso do eclipse solar, o Sol é escondido pela Lua e no eclipse lunar, a Lua é oculta pela sombra da Terra. O Eclipse do Cariri será solar. Nesta configuração o Sol, a Lua e a Terra ficam alinhados nesta sequência.

Desta forma, para prever um eclipse, precisamos prever quando este alinhamento ocorrerá novamente. Sabemos que a Lua gira ao redor da Terra em uma elipse, e sabemos que a Terra gira ao redor do Sol em outra elipse.

Cada elipse é descrita por uma equação. Calculamos a condição a qual os três corpos estarão sobre a mesma reta e a solução é a data do próximo alinhamento. Para isso usamos o auxílio de um computador.

Os eclipses solares sempre acontecem na fase da Lua nova, pois esta deve ficar na frente do Sol. Este fenômeno não ocorre todos os meses por causa da inclinação da órbita da Lua.

O último eclipse solar que ocorreu no estado do Ceará foi em 2017. Este foi parcial, ou seja, encobriu uma parte do Sol. Porém, o próximo será ainda mais impressionante, será um eclipse anular, isso significa que a Lua ficará exatamente na frente do Sol e ao seu redor observaremos um anel de luz. Para isto ocorrer, a sombra da Lua passará pelo Cariri cearense podendo ser contemplada principalmente na Cidade do Crato.

É um verdadeiro privilégio do nosso estado e devemos aproveitar a ocasião para explicar o fenômeno abordando o conteúdo de Geografia, Matemática, Ciências, Física e Astronomia. Trata-se de uma oportunidade para capacitar professores e ensinar aos nossos alunos sobre o fenômeno por meio da experiência prática.

Legenda: Sabemos que a Lua gira ao redor da Terra em uma elipse, e sabemos que a Terra gira ao redor do Sol em outra elipse Foto: Pexels

Eu juntamente com vários professores especialistas em Astronomia tivemos a iniciativa de organizarmos um Projeto de Oportunidade Educacional por meio do Eclipse de 2023. Dentre os organizadores desta iniciativa, além de mim, estão o Prof. Thiago Santiago (UFCA), Prof. Wilami Teixeira (IFCE-Juazeiro do Norte), Prof. George Yure (CASF), Prof. Emerson Almeida (UVA, Museu do Eclipse), Prof. Saulo Machado (GAEA, Asteroid Day), Prof. Antônio Nunes de Oliveira (IFCE-Cedro).

Serão oferecidos ciclos de palestras e treinamentos para observação do Eclipse do Cariri. As inscrições serão gratuitas para entusiastas, professores da rede pública e privada. Os treinamentos ocorrerão na cidade do Crato podendo se estender aos demais municípios, havendo interesse de órgãos competentes da educação, desde que forneçam infraestrutura para as palestras e translado dos palestrantes.

Dentre as cidades localizadas dentro da zona de máxima anularidade, ou seja, onde o fenômeno será melhor observado estão, além do Crato, Juazeiro do Norte, Iguatu, Tauá, Santana do Cariri, Farias Brito, Antonina do Norte, Assaré, Campos Sales e Tarrafas dentre outras localidades próximas.

Legenda: Mapa do Ceará mostrando a faixa (em vermelho) onde o eclipse anular de 2023 terá melhor visibilidade no estado Foto: Fonte: adaptado de Timeanddate(2022)

Na maior parte do estado o eclipse será parcial. Está previsto para a Lua começar a encobrir o Sol às 15h26min, o máximo encobrimento será às 16h45min e o término às 17h30min. Para concluir ressalto que após este evento, o próximo como este só acontecerá no Ceará em 2067.

Desta forma, fica o convite às instituições de ensino básico e superior e se juntarem a nós para apreciarmos esse magnífico fenômeno astronômico. Mais informações sobre os treinamentos e ciclo de palestras, enviar e-mail para astronomiaseara@ufc.br