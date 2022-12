O que era a Estrela de Belém? A ciência por trás do mistério de Natal

O nascimento de Jesus é um fato histórico que poucos historiadores contestam. Possui uma influência considerável na vida ocidental pois contamos os anos a partir deste acontecimento. Contudo, devido às reformas no calendário e aos registros póstumos, a data é incerta. Visto que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes, ele deve ter nascido há pelo menos 4 anos antes do que é divulgado.

Fiz uma simulação pelo software Stellarium para o dia 25 de dezembro do ano corrigido para nascimento de Cristo, ou seja, 4 anos antes. O objeto mais brilhante desta noite, não é uma estrela, e sim o planeta Júpiter.

Para um leigo em astronomia, pode parecer uma estrela, mas os astrônomos da antiguidade já sabiam diferenciar um planeta. A diferença é que planetas geralmente, são mais brilhantes e tendem a não cintilar. Já estrelas do céu noturno são menos brilhantes e tendem a cintilar.

Além disso, os antigos astrônomos gregos e árabes tinham mapas celestes formando constelações. Quando um objeto brilhante não fazia parte de nenhuma constelação, logo se desconfiava que ali era um planeta.

No caso de Júpiter na data analisada, ele se encontra bem a oeste e pode ter guiado os magos vindo do oriente em direção a Belém. O três reis magos, também poderiam ser chamados de três reis sábios. Porém, nesse contexto eles também poderiam ser chamados de astrônomos.

Legenda: Simulação do céu à meia-noite do dia 25 de dezembro do ano 4 a.C Foto: Stellarium

Na narrativa os magos vieram do oriente, então eles deveriam ver a estrela no ocidente em direção a Belém. Precisamos então encontrar a data exata do nascimento de Jesus. Isso não é tarefa fácil porque os registros dos evangelhos só foram escritos muito tempo depois.

Além disso, o calendário passou por várias alterações. Hoje, a estimativa é que tenha sido quatro anos antes do ano zero.

O papa João I em 525 d.C. definiu o dia 25 de dezembro para coincidir com uma festa pagã de Roma que ocorria no início do inverno no hemisfério norte. Veja que o verão começou aqui no hemisfério Sul no dia 21 de dezembro.

E quando se inicia o verão no hemisfério Sul, no hemisfério Norte se inicia a estação oposta, ou seja, o inverno.

Nessa época, faz muito frio naquela região da Palestina. Durante a noite é comum atingir os 12°C, então é realmente improvável que Jesus tenha nascido nessa data, pois a narrativa relata pastores a noite. Nessa época o pasto deve ser escasso.

Não sendo Júpiter, a próxima possibilidade é uma supernova. As supernovas são explosões de estrelas com massa superior a 10 vezes a massa do Sol. Quando correm podem brilhar mais do que uma galáxias inteira, algumas podem ser vistas de dia por semanas.

Ocorreu uma explosão há 2000 anos atrás que foi registrada por astrônomos chineses na direção de Alpha Centauri. A NASA encontrou o remanescente dessa supernova denominada SN 185 mostrada na figura.

Legenda: Remanescente da SN 185 Foto: NASA/JPL-Caltech/UCLA

Vamos agora analisar um outro objeto astronômico como candidato a “Estrela de Belém”. Nos presépios modernos é comum representar a estrela com uma cauda. Daí relaciono aos cometas. O cometa mais famoso de todos é o Halley que é relatado em aparições desde a idade antiga até os dias atuais a cada 75,3 anos.

Durante a vida de Herodes (73 a.C - 4 a.C), o Halley se aproximou da Terra no ano 47 a.C. Porém, fazendo cálculos, o cometa também passou quando Cristo estava com cerca 33 anos, a idade a qual foi crucificado. Assim, o astro teria sido associado à crucificação e não ao nascimento.

Legenda: Cometa Halley de 1986 Foto: NSSDC's Photo Gallery (NASA)

Na minha opinião, sendo os magos, astrônomos, eles devem ter se guiado não apenas por uma estrela e sim por várias estrelas que formam constelações. Isso era comum para qualquer viajante da época.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil