As estrelas da bandeira do Brasil

Neste dia 19 de novembro, comemoramos o Dia da Bandeira. Não importa se você é de esquerda ou de direita, a bandeira nacional é todos os brasileiros. O retângulo verde e o losango amarelo são heranças da família Bragança, do Imperador Dom Pedro I. Já o globo azul estrelado é uma referência astronômica. Na mitologia grega, o titã Atlas segurava o globo celeste como castigo por ter lutado contra do deuses do Olimpo.

Legenda: Na mitologia grega, o titã Atlas segurava o globo celeste como castigo por ter lutado contra do deuses do Olimpo Foto: G.Lanting

Sabemos que cada estrela na bandeira corresponde a um estado ou ao distrito federal. Contudo, elas também correspondem a estrelas reais.

Legenda: Mapa da bandeira do Brasil indicando suas estrelas e estados/distrito correspondentes Foto: UNIPAC

A representação estampada na bandeira é do céu do dia 15 de novembro (dia da proclamação da república) faltando 3 horas para o meio dia. Nesse caso, as três horas representam o fuso horário do Brasil. Não é possível vê-las nesse horário, mas o cruzeiro do Sul está praticamente em pé nesta data (15/11) e horário (9h00). Conforme a Figura 1, podemos identificar constelações como Cruzeiro do Sul, Escorpião, Cão maior, Cão Menor, Hidra Fêmea, Argus (Quilha, Popa e Velame), Virgem, Triângulo Austral e Octante (ou Oitante).

A primeira coisa que você deve fazer para encontrar as estrelas da bandeira é notar que as constelações estão invertidas horizontalmente, ou seja, estão espelhadas. Perceba que na bandeira, as estrelas da constelação do escorpião ficam do lado direito enquanto no céu fica do lado esquerdo.

Legenda: Constelações sobre o céu do Brasil às 9h00 da manhã no dia 15 de novembro Foto: Stellarium

Isso ocorre porque as representações em globos celestes antigos eram invertidas.

Se você colocasse uma lâmpada dentro de um globo desses e fizesse pequenos furos nas posições das estrelas, as projeções nas paredes de um quarto fechado seriam como as constelações nas posições corretas como as vemos no céu.

Veja que não há uma inversão vertical. Assim o Cruzeiro está no centro das imagens e acima temos a estrela Spica da constelação de virgem que corresponde ao estado do Pará, e não ao Distrito Federal (DF) como muitos pensam. O DF está representado pela estrela Sigma do Oitante abaixo.

Concluo informando que o escorpião está associado a todos aos estados da região nordeste. Por exemplo, o Ceará é o Epsilon do Escorpião também denominado Larawag. Espero que tenham gostado do texto. Até a próxima semana e um ótimo dia da bandeira!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor