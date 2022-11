Eclipse lunar e a chance de a Lua virar um outdoor disputado

Os eclipses lunares ocorrem quando a Lua é ocultada pela sombra da Terra. Se você quer saber a diferença entre um eclipse lunar e um solar pergunte ao verbo "ser". No eclipse solar, o sol é ocultado pela Lua. O eclipse desta terça-feira (8) é lunar, nesta ocasião, o Sol, a Terra e Lua ficam alinhados como se estivessem em um espeto.

Este tipo de eclipse sempre ocorre na fase da Lua cheia e geralmente a superfície lunar fica avermelhada. Isso ocorre porque a luz do Sol atravessa a atmosfera pela tangente da Terra espalhando raios de luz na cor azul.

Os raios de luz em tom vermelho atravessam facilmente a atmosfera pelos lados e são projetados na superfície lunar que funciona como uma espécie de tela de projeção gigante, cerca de 3475 km. Talvez no futuro a superfície lunar seja um disputado outdoor pelas principais marcas multinacionais.

Ainda há lasers potentes o suficiente para projetar algo na Lua. Hoje usamos laser para medir a distância até a Lua. Os astronautas da missão Apollo instalaram um espelho na superfície lunar.

A metade do tempo que a luz de um laser leva para ir e voltar nos indica a sua distância em torno de 360 mil quilômetros. Contudo, a luz que é refletida é muito tênue e vai demorar até vermos algo sendo projetado na Lua.

Os primeiros interessados são os eventos internacionais como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. No começo seria novidade, interessante e impressionante.

Mas imagino que povos isolados da sociedade poderiam estranhar e associar a alguma divindade. Ativistas poderiam não gostar. Eu mesmo não gostaria de olhar para a Lua e ver um anúncio de sites de apostas. Acabaria com o romantismo da Lua a não ser que seja um pedido de casamento estampado na Lua. Vários casais no mundo poderiam aproveitar a ocasião.

Essa foi minha reflexão e uma possível previsão. Para quem quiser acompanhar o eclipse, ocorrerá pela madrugada de terça-feira (8) por volta das 5h10min. Durará cerca de uma hora. Será visto discretamente aqui do Ceará. Porém a Lua neste dia será espetacular.

