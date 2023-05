Com a chuva de meteoros desta semana é possível encontrar um meteorito?

A chuva de meteoros Eta Aquáridas é um fenômeno celeste que ocorre todos os anos no mês de maio. Essa chuva de meteoros é causada pelo cometa Halley, que orbita ao redor do Sol a cada 76 anos. Quando a Terra passa pela órbita do cometa, partículas de poeira e gelo deixadas por ele entram em contato com a atmosfera terrestre, criando a chuva de meteoros.

Meteoros, também conhecidos como estrelas cadentes, são pequenos objetos rochosos ou metálicos que entram na atmosfera da Terra a uma velocidade muito alta, geralmente entre 11 e 72 km/s. Durante sua passagem pela atmosfera, a fricção com o ar faz com que o objeto se aqueça muito, até atingir temperaturas de até 2.000 °C. Esse aquecimento extremo faz com que o objeto brilhe intensamente e deixe rastros luminosos no céu noturno.

A Eta Aquáridas recebe esse nome porque os meteoros parecem vir da constelação de Aquário. O pico da chuva de meteoros geralmente ocorre por volta do dia 5 e 6 de maio, mas é possível observar meteoros durante aproximadamente duas semanas antes e depois do pico.

Essa chuva de meteoros é famosa por produzir meteoros muito rápidos, podendo atingir velocidades de até 66 km/s. Além disso, os meteoros da Eta Aquarids costumam produzir rastros brilhantes no céu, o que torna o espetáculo ainda mais fascinante.

Para observar a chuva de meteoros Eta Aquarids, o ideal é procurar um local escuro, longe das luzes da cidade. Deite-se em um colchonete ou cadeira de praia e olhe para o céu. É importante dar alguns minutos para que os olhos se adaptem ao escuro e, assim, conseguir ver mais meteoros.

A maioria dos meteoros associados às chuvas de meteoros é muito pequena, porque são restos de poeira deixados por um cometa. Seu tamanho é de cerca de um grão de areia ou menor, e se desintegra completamente antes de atingir a superfície da Terra.

Mas existem meteoros chamados esporádicos, ou seja, não estão associados a nenhuma chuva de meteoros. Esses meteoros esporádicos antes de entrarem na atmosfera são meteoróides se forem menores do que 1 metro ou são asteroides se forem maiores do que também 1 m.

Se esses objetos são grandes e possuem baixa velocidade (em torno de 20 km/s), eles deixam fragmentos que podem ser encontrados no solo. Quando esses fragmentos são encontrados, eles são chamados de meteoritos.

Algo muito difícil de encontrar, é um meteorito desses. Primeiro, porque são raros e isso torna os meteoritos valorosos financeiramente. Um meteorito pequeno do tamanho de uma moeda pode ser vendido por centenas a milhares de reais dependendo da raridade.

Contudo, é preciso um pesquisador para certificar o meteorito. O segundo motivo pelo qual não encontramos muitos meteoritos é porque, na maioria das vezes, as pessoas não sabem identificá-lo. Já ouvi casos no qual a pessoa achou um meteorito e o usou como calço de porta. Como é pesado, dá um ótimo calço mesmo, veja ai se você não tem um meteorito segurando a porta da sua casa (Rê! Rê!).

Geralmente se parecem com pedras pretas, porém muito mais pesados do que uma pedra comum porque possuem muito metal (ferro e níquel). É possível usar um imã, se atrair é um forte indício de que pode ser um meteorito de verdade.

Possui cavidades arredondadas como marcas de dedo polegar constituindo a crosta de fusão. Ela se forma devido às enormes temperatura alcançadas ao entrar na atmosfera. O ferro derrete e borbulha formando essas cavidades.

Legenda: Meteorito com sua crosta de fusão Foto: Arizona Skies Meteorites/Reprodução

Diferentemente dos fósseis encontrados em território nacional que não podem ser vendidos, se você achar um meteorito, é permitido por lei vendê-lo. Para isso você precisa encontrar alguém que faça o registro do meteorito, geralmente os pesquisadores de universidades.

Eu devo falar mais sobre meteoritos em outra semana. Mas resumidamente, chuva de meteoros não deixa meteorito, porém é possível ocorrer um meteoro esporádico, ou seja, não associado a chuva de meteoro, a qualquer momento que pode sim deixar meteorito.

Porém, a chuva de meteoros Eta Aquáridas é um espetáculo único e fascinante que acontece todos os anos em maio. Aproveite esse momento olhando para o céu algumas noites dessa semana para apreciar as maravilhas do universo.