O Romcy acabou, mas nosso amor não: a família nascida da união de dois funcionários da extinta loja

Doze lojas em Fortaleza e na Região Metropolitana. Uma central de compras em São Paulo. Várias unidades especializadas em veículos. Cinco lanchonetes queridíssimas pelo público. Esse era o império do grupo Romcy, a maior rede de lojas de departamento que o Ceará já teve. Um fenômeno tão expressivo que até hoje gera saudade: fechou as portas em 1993.

Mas ele continua. Quando Orlando e Vanda se olham, ele continua. Os dois têm 33 anos de casados e não estariam juntos se não fosse o Romcy. Dificilmente haveria a casa no Quintino Cunha, lar de sonhos e carinhos; não haveria Ismael, Isabel e Isabely, frutos do relacionamento e da energia depositada ali. Não haveria o que contar de tão extraordinário.

Sim, porque nem o namoro deles deveria existir. A política interna do Romcy era de que não houvesse enlace romântico entre funcionários. As pessoas buscavam respeitar, claro, garantir paz e emprego. Mas algumas coisas eram inevitáveis. Quando Orlando, no cargo de segurança, e Vanda, operando o caixa, se encaravam, surgia faísca e semente.

Amor baseado em estratégias para seguir. Orlando lembra desses primeiros instantes de enamoramento, do ar de perigo bom. “Fazíamos malabarismos. Até porque, apesar da política da empresa, construímos um ciclo de amizade muito legal. Isso fez com que a gente pudesse camuflar nosso namoro. Assim, todo mundo sabia, mas ninguém sabia”, gargalha.

Foto: Ismael Soares

No ponto de ônibus, ao retornar para casa, se distanciavam como se não se conhecessem. Evitavam qualquer tipo de abraço ou aconchego. Longe da empresa, porém, se derramavam em brandura e promessas. Enxergavam o futuro como algo muito bom, juntos e multiplicados, com filhos e netos. E aconteceu, não antes haver outras minúcias bonitas.

Orlando foi fuzileiro naval da Marinha brasileira até entrar no Romcy. Percorreu o país inteiro pelo mar. Passou temporada no Rio de Janeiro, mas sabia que o Ceará sempre seria casa e abraço. Voltou e ficou. Vanda, por sua vez, residente do Pirambu, se deslocava até a unidade do Romcy no Montese para trabalhar. O resto é história.

Legenda: A família de Orlando e Vanda reunida: três filhos, um neto e tanta chamego
Foto: Ismael Soares

“Acho que a gente se afinou no aspecto da sinceridade, sabe? Sempre fui muito na minha, de escutar mais e falar menos. A maior iniciativa foi dela”, confessa Orlando, memória próxima ao primeiro contato mais certo entre eles: em 1986, durante piquenique do Sindicato dos Comerciários, na Prainha. Sol e mar, girassol.

E, mesmo quando a loja fechou e as coisas mudaram no comércio cearense, o aconchego ficou. Instantes sublimes: o nascimento do primogênito, a certeza do lar, a chegada das filhas gêmeas, o Encontro de Casais do qual participaram e seguem atuantes, inspirando outros pares. Quando chega intempérie, lembram desses detalhes para continuar.

Foto: Ismael Soares

Orlando tem teoria: entre um casal existem quatro fases. A primeira, da paixão, é quando a beleza importa, e somente ela. Cegueira. A segunda já é do amor, capaz de entender os defeitos, escavar as qualidades e conviver bem com os dois. Questão de paciência, a terceira fase: saber lidar com o caos que pode surgir daí, dessas coisas tão simples e tão complicadas.

Por fim, há de se ter tolerância. “Até porque a fatura já tá paga, os dois estão brôcos e a saída é suportar mesmo”, brinca. “Vale a pena estar junto da Vanda. Pela pessoa que ela é, por tudo que somos e passamos. A beleza interior cativa muito mais. A exterior é a que te pesca – e minha esposa sempre foi muito bonita; a interior é a que te fisga”.

Foto: Ismael Soares

Pertinho um do outro, seguram nas mãos o retrato de uma das unidades do Romcy. É um prédio grande, imponente, parecia que nunca ia ruir. Mas ruiu. O que ficou, ficou com coragem e força. Orlando e Vanda são prova, testemunha: no alicerce amoroso, mesmo entre os escombros, permanece o legado. As portas nunca fecham.

Esta é a história de Orlando e Vanda Soares e uma saudade do que viveram nas lojas Romcy. Envie a sua também para diego.barbosa@svm.com.br. Qualquer que seja a história e o amor.



*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor

