O amor que fez uma vilinha de 11 casas no interior renascer no mapa do Ceará

Talvez a graça do mundo seja sair da cozinha e ter rio a poucos metros esperando mergulho. Sentar na calçada e aguardar vento, conversar da vida nossa e alheia. Observar a noite caindo, igrejinha tocando sino, gente preparando missa e festa.

Há dezenas de anos essa é a rotina de Cruzeirinho, vila no distrito de mesmo nome em Icó, interior cearense. Terra que renasce aos poucos no mapa do Ceará, feito silêncio bom, surpresa boa chegando.

É coisa de uma das filhas mais inspiradas desse chão. Dacilene de França reposicionou o lugar na geografia ao escrever sobre ele. Está registrado em dois livros: “É preciso manifestar o que há de melhor” e “A grandeza da natureza”. Neles, conta da infância rica em simplicidade, atenta às árvores, às águas e à vida. Ao que de bonito tem em nós.

Parece Manoel de Barros, o poeta das “insignificâncias”. E começa da forma como comecei: o privilégio de se saber próxima do que de fato importa. Ela recorda. A vilinha de 11 casas é margeada pelo rio Salgado, onde irmãos, primos e amigos se reuniam para banhar e brincar. Gostavam da sensação de correnteza, de lago, de lagoa. Parecia sonho aquilo tão próximo.

A escola também estava ali, ao lado deles. Tantas crianças atravessando quilômetros para estudar, e de repente aquela dádiva de ter o saber perto. Quando a aula acabava, havia tarefa e dever, mas também prazer por serem os colegas de turma aqueles mesmos que corriam pelo chão de terra batida. Soltavam pipa, escalavam tronco, criavam pião.

E as canções da igrejinha de São José ecoavam e se ouvia súplica e prece. Dentro das moradias, pais e mães, tias e tios, avôs e avós partilhavam experiências, davam conselhos. Dacilene ouvia tudo com atenção e não arredava pé das histórias mais mirabolantes ou até das simplórias: importava estar ali, com as pessoas preferidas do mundo, refundando-o.

Legenda: O rio Salgado, que se abria assim, imenso, tão logo a porta da cozinha das casas se abria Foto: Arquivo pessoal

Hoje, mais de 40 anos depois, ela olha para trás e chora de sorrir. É crescida, escritora, pedagoga, psicóloga. E diz que, se há desejo de não deixar esse pedaço de chão tão importante se perder no desconhecimento, é porque existe sobretudo amor, que semeia e cultiva o belo. Amor todo cheio de memória e História.

Icó, terceira cidade mais antiga do Estado do Ceará, derivou de Cruzeirinho. Os primeiros lares, as primeiras luzes. A vila crescendo, não perdeu o nome – resultado da presença de um cruzeiro em frente à capela, fundada em 1852 – e ainda se ampliou para o nome de um distrito a 25 quilômetros da sede da cidade. Mas ainda estão lá o rio, a igreja, a escola, o cemitério.

Legenda: Mesmo após décadas, as 11 casas do início da história de Cruzeirinho permanecem e contam várias histórias Foto: Arquivo pessoal

Dacilene ainda retorna, agora com o filho – Davi, de 23 anos – e não cansa de abraçar os herdeiros dos antigos parentes que lá moravam, família França em peso. Gente que sente a diferença da infância bem vivida: suavidade na alma, delicadeza nos gestos, gosto por existir.

“Quando vejo minha vida, percebo o quanto sou privilegiada pela infância que tive. Vivi com minha família, tive amigos, liberdade dentro da natureza. Crescer em um ambiente em que você tem todo esse acolhimento, faz diferença”.

E, de quebra, reinaugura um espaço, faz com que se torne polo de algo muito bom. Bateu em você a mesma vontade de conhecer Cruzeirinho? O mesmo apetite de cantarolar “Vilarejo”, de Marisa, porque é a reencarnação desse lugar? A mesma força para presentificar o amor em terra e chão dada a capacidade de impulsionar o bem? Eis aí a graça do mundo.

