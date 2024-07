Uma atitude que poucos perceberam de Lucero contra o Criciúma

Algo me chamou atenção logo após o gol de empate do Fortaleza diante o Criciúma, em jogo atrasado da terceira rodada do Brasileirão. Normalmente quando o atleta marca, e logo o artilheiro do time, sai para festa, vibração.

A princípio, quando observei o Lucero correndo para pegar a bola, imaginei que queria fazer uma homenagem à esposa, aquela tradicional “bola na barriga” em referência à gravidez, mas não foi o caso (nem sei se a mulher do jogador está grávida).

Mas achei curioso a velocidade do atacante em pegar a bola, nem pensar em comemorar e logo colocar a bola no centro para recomeçar o jogo.

Em seguida ao gol, percebi que a não comemoração foi para não perder tempo. O Fortaleza tinha sede de reverter o empate em vitória. O time de Vojvoda impõe um ritmo que chama atenção, não só dos analistas da partida, mas também dos adversários.

A impressão que dá é que G4 é pouco para as pretensões de clube com um orçamento inferior aos que estão no top 4. Se o orçamento não é equilibrado, o investimento feito na equipe percebemos que está à altura dos considerados grandes do futebol brasileiro.

O Tricolor do Pici encerra o primeiro turno (tem ainda o jogo contra o Inter, sem data definida) com 33 pontos. Se o discurso de um time nordestino logo que encara a Série A é primeiro se manter na elite, já tem uns anos que esse papo mudou no Pici.

O que se percebe a cada partida é que o Leão quer ser visto como nordestino grande, como um nordestino que entra para encarar disputas internacionais, sem ignorar a possibilidade do descenso, até os grandes às vezes se encontram no tenebroso Z4, mas a vontade de se afastar dele é vista pela forma de como o Fortaleza vem enfrentando essas últimas partidas do primeiro turno.

A virada da montanha já começa com São Paulo. Eu acredito que o torcedor não tenha medo sobre queda de rendimento, as contratações são os questionamentos. Na tarde de ontem a diretoria sinalizou que estava unida, depois de alguns ruídos. Essa união é importante principalmente para as decisões que podem reverberar em contratações, apesar da ansiedade de muitos, os torcedores precisam ter calma.

Vendo aquele ímpeto de Lucero para retomar a partida, não há dúvida que o torcedor também vai aquela vontade de lotar o estádio no próximo compromisso. Fortaleza também é conhecido como o time das grandes festas nas arquibancadas, o momento é bom, em casa invicto com 7 vitórias e 3 empates e manter o ritmo para não desgarrar do pelotão de frente, acredito que todo apoio será fundamental.