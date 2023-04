Opinião: As consequências de um clássico quando se trata de um penta campeonato

Se um Clássico-Rei traz consequências, imaginem um clássico de decisão, um clássico para definir quem tem mais títulos, um clássico para esclarecer qualquer dúvida que pudesse surgir entre os torcedores. No jogo em que um sai vencedor sempre terá festa, animação, repercussão durante a semana e quando uma partida se deixa escapar a possibilidade de um título causa a frustração e os questionamentos.

Um deles foi de Caíque Gonçalves, volante do Ceará: “Quero também pedir desculpas pelo pênalti”, se no primeiro jogo o pênalti convertido por Danilo Barcelos deixou o Ceará vivo, a cobrança de Lucero colocou o Fortaleza no jogo.

Legenda: Fortaleza e Ceará fizeram um clássico emocionante que deu o penta-campeonato ao Leão Foto: THIAGO GADELHA

Estar próximo do torcedor durante a partida fica mais fácil de perceber a emoção em cada lance, o torcedor tricolor voltou a vibrar, os alvinegros continuaram confiantes, 2 a 1 ainda trazia a esperança de levantar a taça e para os mais apaixonados aquela tarde de sábado era única, para os amantes valia a emoção, a expectativa que a cada minuto os rumos poderiam tomar um caminho diferente.

Se nas arquibancadas centenas de torcedores emocionados, nos camarotes os gestores, a emoção daqueles responsáveis pelo planejamento dos times.

Reações dos presidentes

João Paulo recém-chegado ao posto, vibrou com a classificação do Nordestão, (em cima do maior rival), logo no dia que foi eleito ao cargo de presidente do clube, só que não imaginaria que dias depois poderia vir a frustração. Em suas declarações pós jogo deu pra perceber que ainda existia um pouco de esperança, mas claramente o Ceará chegou ao seu limite e não teve força para segurar e superar um adversário visivelmente com elenco mais “encorpado”, um adversário com peças que fizeram a diferença.

O tal do planejamento, em muitas oportunidades o presidente Marcelo Paz deixou claro a importância das contratações, percebemos no ano passado quando a equipe de Vojvoda garantiu uma arrancada no segundo turno do Brasileirão, com as peças que chegaram.

Se do lado do Ceará, um presidente ainda recente no cargo, pelo Fortaleza um gestor que já sentiu esse “gostinho” de campeão em 7 oportunidades (2 como diretor e 5 como presidente).

Marcelo Paz, o presidente do penta campeonato. Que responsabilidade! Se torcedores tricolores estavam emocionados, vibrantes pelo título em cima do maior adversário, para o Paz conquistar esse título na sua gestão teve um “gostinho” especial. São cinco vezes de forma consecutiva eleito campeão estadual, um feito para qualquer gestor.

