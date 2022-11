Fortaleza avança para contratar Felipe Jonatan; proposta agradou ao jogador

O Fortaleza está próximo de contratar o lateral-esquerdo Felipe Jonatan. A coluna apurou que as negociações estão bem avançadas e que a proposta do Fortaleza agradou ao jogador.

Felipe, que é cearense e passou pelas categorias da base do Fortaleza, ainda tem o desejo de atuar no futebol europeu, mas a proposta do Leão agradou, com a família recebendo de forma bem otimista a investida tricolor.

Ainda que Felipe Jonathan tenha se destacado no Ceará em 2018, sendo vendido ao Santos por R$ 6 milhões, ele tem um carinho pelo Tricolor de Aço por ser o time de seu avô materno.

No Santos

O lateral-esquerdo tem contrato com o Peixe até o início de 2025. O atleta passa férias na capital cearense com a família e tanto ele como seu empresário já estão cientes do interesse leonino.

Aos 24 anos, o lateral atuou em 26 jogos do Alvinegro Praiano no Brasileirão, sendo 24 como titular. Apesar de jovem, Felipe se destaca, também, pelo perfil de liderança no elenco santista.