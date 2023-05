A mensagem da torcida do Fortaleza com quase 50 mil torcedores contra o Palmeiras

É sobre acreditar numa situação quase improvável. Reverter um placar adverso, em algumas situações no futebol, esse cenário é até comum.

Já acompanhamos viradas históricas com outras equipes, como em 2013, vaga para a final da Libertadores. No primeiro jogo: Newell’s Old Boys 2x0 Atlético-MG. No jogo da volta, o Galo superou a equipe argentina, devolveu o placar de 2x0 a seu favor e se classificou para a final.

Vamos para 2016, quartas de final da Champions. O time de Messi, Suarez e Neymar, o trio MSN, perdeu por 4x0 para o Paris Saint-Germain (PSG), fora de casa. Barcelona não jogou a toalha, pelo contrário, jogou bola e aplicou uma goleada histórica por 6x1.

Continuamos em 2016, no jogo de ida das semifinais da Série C. O ABC aplicou uma goleada de 4x0 no Guarani de Campinas. Partida de volta, valendo vaga: Guarani não só devolveu os 4 gols como colocou mais dois. Final de jogo: Guarani-SP 6x0 ABC.

Situações diferentes do que o torcedor tricolor poderá acompanhar hoje? Possivelmente.

Fortaleza não é Barcelona ou Guarani-SP. Cada jogo, uma peculiaridade. Vojvoda já deixou claro em outras oportunidades que não “joga a tolha”, a começar com a escalação, vai colocar em campo o que tem de melhor, com: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison e Pochettino, Pikachu e Guilherme, Thiago Galhardo e Lucero. Uma equipe ofensiva.

Talvez a ideia continue: com muita intensidade.

Do outro lado, um adversário forte, postulante ao título de campeão brasileiro novamente. Se passar hoje será também um forte candidato a levantar a Taça da Copa do Brasil, a última vez que o Palmeiras perdeu por 3 a 0 (maior placar), foi na última rodada do Brasileirão contra o Inter.

Por outro lado, em casa, a torcida do Fortaleza tem feito a festa e apoiado o clube, expectativa hoje de quase 50 mil no estádio. Em desvantagem no placar, os tricolores seguem confiantes que o improvável poderá acontecer a partir das 7 horas da noite.