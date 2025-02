O que candidatos e recrutadores precisam saber para alinhar expectativas? Veja

Segundo uma pesquisa do LinkedIn, 72% dos recrutadores percebem que o mercado está cada vez mais desafiador. Por outro lado, 40% dos candidatos acreditam que os requisitos exigidos pelas empresas costumam ser irreais para as vagas oferecidas. Como alinhar essas expectativas?

Diante desse cenário, muitos candidatos adotam a estratégia do “jogo de probabilidade”: três em cada dez se inscrevem para vagas mesmo sem atender a todos os critérios.

Essa tática, embora aumente as chances individuais, sobrecarrega os recrutadores, que precisam lidar com um alto volume de candidaturas não qualificadas. Como consequência, os candidatos percebem uma falta de retorno sobre o processo seletivo – 62% dos trabalhadores brasileiros afirmam que os RHs não fornecem respostas, segundo o levantamento.

Do lado dos recrutadores, a análise de currículos exige um tempo significativo. Estima-se que entre 3 e 5 horas sejam gastas apenas nessa etapa, e mais de 80% dos profissionais de RH relatam que apenas metade das candidaturas recebidas realmente atende aos critérios da vaga.

O estudo também destaca um fator geracional nessa busca por recolocação: 68% da geração Z pretende procurar um novo emprego, seguidos por 65% dos millennials, 51% da geração X e 41% dos boomers. Isso reflete um mercado dinâmico, no qual a mobilidade profissional está cada vez mais presente em todas as idades.

Como candidatos e recrutadores podem alinhar expectativas?

Diante desse cenário, tanto profissionais em busca de recolocação quanto recrutadores precisam adotar novas abordagens para tornar o processo mais eficiente e assertivo.

Para os candidatos, algumas estratégias podem fazer a diferença na busca por oportunidades:

Manter a página do LinkedIn atualizada – escolha uma foto de perfil que transmita uma imagem profissional alinhada a sua área de atuação. Ao registrar suas experiências profissionais, além das atribuições do cargo, inclua abaixo os principais resultados que você obteve naquele cargo. Atribuições não impactam, mas resultados, sim! Exemplos que mostrem percentual de crescimento ou de redução; estruturação de algo relevante para a empresa e até a criação de algo inovador atraem a atenção e fala muito sobre o seu perfil profissional. Com isso, sua visibilidade aumenta e melhoram suas chances de ser encontrado por empresas. Leia esse artigo.

Pesquisar o mercado em que atua - entender as tendências do setor, as competências mais valorizadas e as oportunidades disponíveis ajuda na escolha de vagas mais compatíveis e no alinhamento das expectativas salariais e de crescimento profissional. Explore as empresas que são referência no seu segmento, conecte-se com elas e acompanhe suas publicações.

Investir em qualificações alinhadas ao mercado - o aperfeiçoamento contínuo é um diferencial competitivo. Cursos, certificações e habilidades em alta podem aumentar significativamente suas chances de contratação, demonstrando proatividade e preparo para os desafios do cargo. Publique suas conquistas e certificações no LinkedIn.

Personalizar candidaturas pode ser um diferencial – o estudo mostra que 17% dos candidatos revelam que não têm o costume de avaliar se suas habilidades são compatíveis com a vaga e 26% dedicam menos de 10 minutos a essa análise. Foque na qualidade das aplicações para aumentar suas chances de sucesso. Analise os desafios do cargo e as qualificações requeridas, pesquise o perfil da empresa e identifique se conhece alguém para pegar referências.

Investir no Networking - segue sendo uma das estratégias mais eficazes para conquistar oportunidades. Estudos indicam que boa parte das contratações acontece por indicação, reforçando a importância de construir relações profissionais sólidas. Mas lembre-se: seja interessado, não seja interesseiro! Contatar a pessoa somente quando precisa não é networking.

Ao adotar essas práticas, você torna sua busca mais estratégica e aumenta suas chances de se destacar em meio à concorrência.

Para as empresas:

Tornar o processo mais transparente e acessível – estruture com clareza os requisitos da vaga, a remuneração e os benefícios do cargo sempre considerando os reais desafios da vaga, perfil da cultura organizacional e o perfil do líder do profissional que será contratado. Não adianta pensar em um profissional com perfil completamente distante dessas realidades.

Realizar um processo humanizado e respeitoso – é comum ouvir de profissionais queixas sobre como são tratados nos processos seletivos. Um espaço muito longo entre as etapas e muitas vezes falta de clareza sobre isso; entrevistas com profissionais pouco preparados para explorar corretamente as experiências do candidato imparcialmente; entre outros momentos, são citados constantemente nas minhas sessões de mentoria. É importante pensar sobre os detalhes que compõem um processo que afeta a vida das pessoas e o sucesso organizacional.

Retorno aos candidatos é sinal de empatia – o retorno deve incluir, sobretudo, os candidatos que não foram aprovados. É desumano deixar o profissional ansioso e sem saber o que aconteceu! O silêncio afeta diretamente a estima do indivíduo e pode prejudicar a sua performance em outros processos.

Integrar corretamente o profissional – a integração é parte importante no processo de adaptação do candidato escolhido e não pode ser realizado pulando etapas. Além da história da organização, da cultura, das políticas e dos procedimentos internos e das atribuições do cargo, é recomendado falar abertamente sobre os principais desafios que serão enfrentados.

Com um mercado dinâmico e cada vez mais competitivo, contratar o profissional certo, assim como superar os desafios da busca por um novo emprego, exige estratégia, preparação e adaptação.

O caminho pode ser desafiador, mas com um planejamento bem estruturado, as chances de sucesso aumentam significativamente.

