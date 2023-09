Do caos à oportunidade: superando a demissão e voltando ao mercado de trabalho

A demissão é uma experiência que abala a saúde mental de qualquer pessoa. Quando perdemos o emprego, muitas emoções e incertezas surgem, e é natural ficarmos desanimados e sem esperança. Os boletos, a escola dos filhos, o financiamento do carro... tudo vem à tona ao mesmo tempo e quando não se conta com uma reserva financeira, o desespero toma a mente nos impedindo de enxergar claramente as alternativas que temos. Será que é o fim?

Demissões em massa (layoffs) para cortar custos e enfrentar a crise financeira dominaram as manchetes de jornais e as chamadas em telejornais. No primeiro bimestre de 2023, segundo a plataforma de empregos Layoffs Brasil, mais de cinquenta companhias brasileiras adotaram essa medida.

Este cenário afeta diretamente a saúde mental dos profissionais demitidos e dos que ficaram em seus empregos. A Randstad lançou, em 2023, a 20ª edição da pesquisa Workmonitor, que ouviu mais de 35 mil adultos em 34 países (Brasil incluso). No estudo, 52% dos trabalhadores relatam preocupação com os impactos das incertezas econômicas no mercado de trabalho e 37% afirmaram especificamente que temem perder o emprego.

Neste texto, exploraremos estratégias para ajudar você a reerguer sua carreira após uma demissão, transformando esse momento desafiador em uma oportunidade de crescimento e de renovação. Vamos juntos?

A primeira etapa para se recuperar é compreender e “aceitar” as circunstâncias que o levaram a esse momento. É fundamental perceber que, na maioria das vezes, a demissão não é pessoal. Essa situação pode ser resultado de mudanças de mercado, de incompatibilidade entre suas habilidades e as necessidades da empresa ou ainda de reestruturação organizacional para redução de custos. Pense sobre os aprendizados dessa situação para que você possa realinhar o seu futuro.

Permita-se sentir e busque apoio emocional, seja de amigos, familiares ou profissionais de saúde mental. Lidar com as emoções é um passo crucial para se recuperar e para estar preparado para voltar ao jogo. Se na sua percepção a “culpa” foi sua e suas atitudes provocaram essa demissão, está na hora de assumir a responsabilidade e escolher fazer diferente.

O que mais posso fazer?

1. Analise a sua situação financeira e crie um plano – reveja os gastos e mantenha o foco na redução das despesas fixas. Ajuste a retirada mensal que precisará ser feita da sua reserva financeira e seja disciplinado quando se sentir tentado a utilizar mais do que planejou.

2. Avalie suas habilidades e interesses - pergunte a si mesmo o que realmente deseja para sua carreira e se a demissão pode ser uma oportunidade para seguir um novo caminho. Você deseja ser funcionário? Pretende empreender? Quer modelos mais flexíveis de trabalho? Espera continuar na mesma área de atuação ou fazer uma transição?

3. Atualize o seu currículo, LinkedIn e potencialize o seu networking – quando a oportunidade aparece é importante estar atento e preparado. Atualize o seu currículo, faça cadastro em sites de emprego e participe de grupos do WhatsApp que divulgam vagas.

Explore o LinkedIn fazendo posts sobre sua área de atuação e suas conquistas. Siga empresas que sejam do seu interesse, crie alertas para vagas com o seu perfil e organize o seu tempo para fazer isso sistematicamente. Leia mais!

Entre em contato com ex-gestores, ex-colegas de trabalho, amigos e informe que está disponível para oportunidades no mercado de trabalho. Não esqueça de perguntar se pode encaminhar o seu currículo e agradeça a disponibilidade.

4. Desenvolva habilidades - independentemente do motivo da demissão, sempre há espaço para o crescimento profissional. Investir em desenvolvimento de habilidades, seja por meio de leituras, cursos, treinamentos ou certificações, pode tornar você um candidato mais forte no mercado de trabalho. Na internet há uma ampla oferta de eventos gratuitos, pesquise aquele que tem mais alinhamento com sua área de atuação e participe.

5. Considere um plano B – empreender é outra opção a considerar após uma demissão. Se você tem uma habilidade ou paixão específica, pode explorar a possibilidade de iniciar seu próprio negócio. Pense sobre isso!

6. Mantenha uma mentalidade positiva - manter uma mentalidade positiva é essencial durante o processo de reerguer sua carreira após uma demissão. Encare cada obstáculo como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Acredite em si mesmo e em suas habilidades para superar desafios.

7. Monitore o seu progresso - a recuperação de uma demissão pode ser um processo gradual. Monitore seu progresso e celebre as pequenas vitórias ao longo do caminho. Defina metas claras e avalie regularmente seu desenvolvimento. Solicite feedback das entrevistas em que você não foi aprovado. Isso o ajudará a melhorar os pontos apresentados.

Importante:

Não perca a fé em si mesmo! Uma demissão não é o fim da linha, mas o começo de uma nova jornada. Você com certeza já superou situações piores. Conte com esses aprendizados para fortalecer a sua determinação.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

