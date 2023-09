Qual o melhor momento para pedir um aumento?

Talvez a pergunta certa seja: por que pedir um aumento? Ou, por que agora? São muitos os questionamentos e dúvidas acerca dessa "necessidade", e pedir aumento é uma tarefa desafiadora e delicada. Saber o momento certo para abordar o seu líder é crucial para alavancar as chances de sucesso. Vamos entender?

Existe um melhor momento? Sim! O momento está relacionado ao desempenho e à percepção de valor? Sim! Porém, algumas outras considerações precisam ser levadas em conta, pois o primeiro desafio que enfrentamos é conter a nossa ansiedade para pensar racionalmente sobre o assunto.

Muitas vezes, ao depararmos com problemas financeiros, por exemplo, o primeiro pensamento pode ser de que o salário não está mais suprindo as suas necessidades; ou ao receber uma proposta de emprego de outra empresa com uma diferença de salário pouco expressiva, aceitar sem refletir sobre questões que podem fazer a diferença na sua qualidade de vida. Essa pressa, essa urgência em "resolver" a questão, é prejudicial tanto para o profissional quanto para a empresa.

Um exercício que proponho é trocar a palavra "aumento" por "alinhamento de expectativas". Isso amenizará o peso do momento e trará reflexões importantes para ser assertivo nesse momento. Neste post, apresentarei algumas estratégias e considerações sobre o melhor momento para negociar um aumento salarial.

Como se preparar para conversar com o seu gestor sobre isso?

- Reflita sobre os motivos que o levaram a pensar sobre o assunto, pois eles precisam de fundamentação, fatos que tragam consistência aos seus argumentos, e não sentimentos. Evite pedir o aumento com base em necessidades pessoais, como dívidas ou despesas.

- Avalie o seu desempenho e se pergunte se está contribuindo de forma significativa para a empresa, cumprindo as responsabilidades e atingindo metas. Revise o seu histórico de trabalho, incluindo momentos bons e maus. Uma boa fonte para essa reflexão são os feedbacks recebidos e os indicadores do último ano.

- Pesquise o mercado para conhecer as faixas salariais para sua posição e experiência. Se a diferença for significativamente menor que a média do mercado, é um bom argumento para a negociação.

- Analise o momento atual da organização - evite fazer uma solicitação dessas em momentos de crise financeira, layoff (redução de custos adotada pelas empresas para reestruturar e se adaptar às condições atuais do mercado. Quando a empresa pratica um layoff, a vaga do colaborador afastado deixa de existir temporariamente) e/ou cortes no orçamento. O melhor momento é aquele em que a empresa esteja em uma posição mais estável e seu líder esteja mais propenso a investir em aumentos salariais visando a alavancar resultados.

- Considere a política salarial da empresa, pois algumas têm regras específicas para aumentos salariais, como revisões anuais, faixas de desempenho etc. Familiarize-se com as regras e tente ajustar o seu pedido de modo que não esteja muito distante da realidade.

- Plante sementes, ou seja, converse com o seu gestor sobre os planos da empresa para você e exponha seus objetivos de carreira. Isso facilitará o caminho para uma conversa mais direta.

- Prepare-se para a conversa e analise o que está disposto a negociar – tenha dados, fatos, exemplos concretos e informações do mercado que respaldem sua solicitação. Evite uma abordagem emocional; esteja aberto para negociar e para não ter definições com uma única conversa. Considere também outras formas de compensação, como benefícios adicionais, horário de trabalho flexível ou oportunidades de desenvolvimento profissional.

A empresa pode não estar preparada para atender totalmente a sua solicitação. Neste caso, analise a possibilidade de um aumento gradativo. Caso receba uma negativa total, pergunte o que você pode fazer para melhorar a sua condição no futuro.

- Mantenha uma postura profissional até o fim e agradeça ao seu líder pela conversa.

Desenvolver a carreira

Não estou certo de que este é o momento, mas quero desenvolver a minha carreira para que essa solicitação seja mais fácil. O que devo fazer?

Fortaleça a sua conexão com a cultura da empresa. Quanto mais forte for o FIT cultural, mais claros serão os sinais sobre o momento de pedir aumento ou negociar uma promoção. Algumas empresas não veem com bons olhos a iniciativa do colaborador nesse sentido; outras demonstram essa abertura nas avaliações de desempenho, por exemplo.

Algumas ações são necessárias para que este tipo de negociação faça sentido, por exemplo:

- Solicite feedback constante ao seu líder – mantenha uma comunicação aberta sobre o seu desempenho. Não espere o feedback do líder, seja proativo. Isso o ajudará a construir um relacionamento sólido, facilitará futuras conversas sobre os objetivos de carreira ou aumento salarial, além de indicar o caminho que deve seguir para alavancar seus resultados.

- Evidencie o seu trabalho apresentando adequadamente as suas conquistas – a percepção de que "vender o peixe" é um sinal de soberba ou excesso de vaidade pode prejudicar a ascensão profissional. Muitos profissionais ficam no anonimato por terem vergonha de apresentar adequadamente seus resultados. Crie um modelo consistente para apresentar os resultados do seu trabalho, independentemente do que solicitaram a você. Identifique quais informações representam melhor o que a empresa espera do seu desempenho e as envie ao seu gestor periodicamente.

a. Exemplo: em processo de mentoria, orientei que o gestor enviasse semanalmente ao seu diretor um resumo simples pelo WhatsApp (canal mais utilizado por ele), contendo: ações concluídas; em andamento; pendentes; e status dos indicadores principais. A reunião mensal fluiu melhor, e o diretor elogiou a iniciativa do seu liderado.

b. Se você tem dúvidas do que pode fazer para evidenciar o seu trabalho, pergunte ao seu gestor o que ele gostaria de acompanhar e por qual canal seria mais conveniente enviar as informações.

- Busque orientação profissional com um mentor para repensar ou alinhar os seus objetivos de carreira. Isso lhe dará mais clareza quanto ao seu momento atual e o ajudará a organizar os próximos passos.

Importante: aumento salarial também é uma parte importante do seu desenvolvimento profissional. Não é a única! Analise todos os elementos do seu cenário atual, aja estrategicamente, tenha paciência e seja confiante.

Nesta coluna, trarei para você assuntos relacionados à carreira, liderança, coaching e tendências sobre os assuntos. Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando este post ou enviando mensagem para o meu Instagram: @delaniasantoscoach.

Inscreva-se no canal do Youtube: @delaniasantoscoach.

Será maravilhoso ter você comigo nesta jornada. Até a próxima!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil