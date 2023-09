Recrutamento empático: como empresas podem se destacar na atração de talentos

Encontrar e atrair talentos excepcionais é prioridade para as empresas que desejam se destacar no mundo competitivo dos negócios. No entanto, muitas vezes, o processo de recrutamento é percebido como um momento impessoal, e é aqui que entra o conceito de “Recrutamento Empático”. Como fazer isso?

O Diário do Nordeste publicou, na semana passada, a denúncia de uma profissional que sofreu discriminação pelo recrutador, quando se recusou a entrar na entrevista online, após um atraso de três horas do horário marcado inicialmente. A denunciante comentou com o responsável pela entrevista que não poderia naquele momento e sugeriu remarcar. Na ocasião, o recrutador disse ser difícil selecionar pessoas com filhos e manteve uma postura preconceituosa, irônica e desprovida de empatia.

Certamente esse indivíduo não representa a maioria dos profissionais de recursos humanos, porém, este fato traz à tona a jornada de recrutamento e seleção, visto que encontrar candidatos qualificados é um grande desafio. Pessoas competentes são mais críticas quando participam de processos seletivos.

Este é um assunto polêmico, visto que muitas pessoas se sentem obrigadas a “mentir” em processos seletivos para conseguir uma oportunidade. Responder o porquê de ter ficado tanto tempo sem trabalho; explicar ter escolhido cuidar dos filhos um tempo e ficar fora do mercado de trabalho; ter decidido sair da organização por causa de um líder tóxico; ser recém-casada e não ter filhos ou ter filhos pequenos; entre outras questões delicadas, deixam profissionais tensos na hora da entrevista.

Segundo a pesquisa Carreira dos Sonhos 2023, realizada pela Cia. de Talentos, para que as empresas se conectem com os talentos, elas precisam olhar para dois aspectos:

1. Empoderamento individual - o fenômeno diz respeito ao processo em que uma pessoa adquire maior autonomia, confiança e controle sobre sua própria vida, suas decisões e suas ações, desenvolvendo habilidades e adquirindo conhecimentos para agir com independência e assertividade em diversos aspectos da vida.

2. Letramento emocional - capacidade humana de reconhecer, compreender e expressar emoções de forma saudável e construtiva. Isso leva a uma vida mais equilibrada e bem-sucedida, maior clareza diante da confusão do mundo e decisões mais alinhadas com as expectativas pessoais e profissionais.

Candidatos que se sentem valorizados e compreendidos durante o processo são mais propensos a se tornarem colaboradores engajados. Este post explora como a empatia no recrutamento pode fazer diferença significativa na atração e retenção de talentos, proporcionando reflexões importantes para empresários, líderes e profissionais de recursos humanos.

Por onde começar?

Recrutamento empático não é apenas sobre encontrar talentos, mas sobre criar relacionamentos duradouros com as pessoas. Isso requer uma mudança de mentalidade que se tornará ainda mais relevante no futuro.

Mapear a jornada do candidato e acolhê-lo desde a primeira interação até a integração com a equipe cria uma experiência positiva e garante o fortalecimento da marca empregadora. A empatia deve começar de cima! Líderes que promovem e praticam a empatia criam uma cultura empresarial que atrai naturalmente talentos comprometidos. Abaixo elenco alguns pontos importantes:

1. Transparência e honestidade – mantenha a transparência em todas as etapas do processo e seja honesto sobre as expectativas do cargo e da cultura organizacional.

2. Investir na capacitação dos entrevistadores – certifique-se de que as pessoas envolvidas no processo de seleção tenham perfil comportamental alinhado com a natureza da atividade e estejam bem treinadas em entrevistas e avaliações. Isso ajuda a evitar perguntas inadequadas e comportamentos que possam prejudicar a experiência do candidato.

3. Comunicação eficiente e empática – escolha um canal corporativo para a comunicação com os candidatos e para mantê-los informados sobre o andamento do processo. Muitos profissionais ficam decepcionados quando têm como resposta o silêncio da empresa.

4. Eficiência e respeito com o tempo dos candidatos – evite atrasos e processos excessivamente demorados. O tempo dos candidatos também é valioso e um processo de recrutamento longo, desorganizado e sem coerência com a vaga em questão pode causar frustração.

5. Igualdade e diversidade – evite qualquer tipo de preconceito ou discriminação. Promova a igualdade de oportunidades e valorize a diversidade em sua força de trabalho.

6. Feedback construtivo – forneça feedback construtivo aos candidatos, mesmo que não sejam selecionados. Isso demonstra consideração pelos esforços deles e protege a reputação da empresa.

7. Não mude a regra do jogo com a partida em andamento – já ouvi relatos de profissionais que participaram de processos em que o recrutador informou que o escopo da vaga mudou. Essa situação constrange o candidato, além de passar a imagem de uma empresa desorganizada.

8. Avalie regularmente e melhore continuamente – busque maneiras para melhorar o processo de recrutamento e seleção com base no feedback dos candidatos e/ou métricas de desempenho.

9. Não faça distinção – todas as posições da empresa merecem esmero para a criação de uma experiência diferenciada. Não importa se o candidato está concorrendo a uma vaga operacional, todos merecem respeito, consideração e devem ser acolhidos com excelência.

Atenção líderes!

É importante apoiar os profissionais de recursos humanos nesse processo. Muitas vezes, o líder não respeita o tempo de realização do processo; não repassa adequadamente as informações do cargo; e não cumpre pontualmente os agendamentos que envolvem a sua participação. Tudo é para ontem! Não há tempo de pensar adequadamente sobre o perfil... enfim...

Ao cuidar desses aspectos, as empresas podem criar uma experiência de recrutamento positiva que não apenas influencia positivamente a reputação, mas também atrai e retém os melhores talentos. Eles podem se tornar clientes fiéis e defensores da marca.

